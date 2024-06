Žádný spor s Řehkou nevedu, Twitter jsem mu nezakázala, řekla Černochová

„Já panu náčelníkovi žádný Twitter nezakázala. Naopak, naší snahou je komunikaci posílit a zefektivnit. Nás rezort má dvě platformy. Obrana Tweetuje a Armáda České republiky. A já prosím, ať pan náčelník komunikuje tam,“ řekla ministryně k mediálním výstupům šéfa armády Řehky.

Řehka si totiž založil vlastní oficiální účet na síti X a následně se na sněmovním branném výboru vedla diskuse mimo jiné o tom, zda mu to Černochová zakázala. Ministryně to popřela. Cílem je podle ní obecně posílit komunikaci resortu, který provozuje na síti X účty armády a obrany. Řehku vyzvala, aby skrze ně komunikoval.

V zahraničí podle ní nejsou běžné soukromé účty armádních příslušníků.„Navíc je společnost rozdělena, a pokud je nechceme dráždit nějakou militarizací, není dobré, aby někdo v uniformě k nám promlouval s nějakým kázáním,“ dodala.

Černochová také uvedla, že není příznivkyní cenzury. „Musíme nově nastavit komunikaci tak, jak probíhá v jiných spojeneckých armádách. Kde jsou jasná pravidla, metodiky,“ dodala a řekla, že hlavní úkol je nyní na šéfce tiskového oddělení Michaely Zacharové, která musí nastavit pravidla a ta také ohlídat.

Ministryně na otázku moderátorky také uvedla, že spor se šéfem armády nevede a jejich vztahy jsou dobré.

„Není běžné, aby taková komunikace byla normální. Náčelník je stejně jmenován prezidentem, jako ministr,“ uvedl k problému předseda Výboru pro obranu a bývalý ministr obran Lubomír Metnar (za ANO).

„Nevím, čím to je. Jestli pan náčelník nebyl vybrán zcela dle kariérního řádu. Nemáme ještě vydiskutované problémy, to je jedna věc, a já pevně věřím, že komunikace musí fungovat. A to kladu na srdce paní ministryni,“ řekl a dodal, že nejasné bylo třeba zapojení Řehky v projektu Nemesis, tedy podpoře Ukrajiny pomocí dronů.

Problém s projektem Nemesis

„Víte, jak jsem se dozvěděla, že se pan náčelník aktivně zapojuje do spolku Nemesis? Přišlo mi to Četkou (Českou tiskovou kanceláří). Není možné, abych se takové informace dozvídala z médií, tiskových agentur. Přitom se scházíme každé pondělí. Kdyby mi to řekl, požádala bych ho, aby mi projekt představil. Nemám problém s podporou Ukrajiny, ale musí to mít řád,“ dodala Černochová.

„Projekt Nemesis prošetřuje inspekce, je tam otázek celá řada. Například využívání vojenských prostorů pro testování dronů. Musí být rovná pravidla pro všechny. Víme, že tam jsou nějaké komponenty z Číny, a tak je tu i nějaké bezpečnostní hledisko,“ dodala Černochová. Metnar doufá, že se komunikace mezi ministryní a generálem zlepší.

Muniční iniciativa je předmětem sporů

Černochová odmítla komentovat současný stav muniční iniciativy. „Můžu říct, že první dodávka bude dodána, aby byla do konce června, jak zněl náš závazek, respektive příslib. Memoranda o porozumění máme s řadou zemí, nyní jich je 18, nově i Island,“ řekla Černochová k podpoře Ukrajiny. Ta nedávno navštívila firmy v Pardubicích, kde se zejména vyrábí radiolokační technika.

„S panem ministrem Umarovem budou další bilaterální jednání. Děkuji i zástupcům opozice za podporu mandátu pomoci,“ řekla. Hnutí ANO ovšem muniční iniciativu nepodporuje.

„Pokud nemáme informace o takto citlivých věcech, kde se jedná o peněžní prostředky našich občanů, tak to kritizuji a mám celou řadu pochybností. Ano, paní ministryně řekla, že je tam víc jak 18 zemí, ale z mých informací je třeba ta munice rozebrat, není v dobrém stavu. To jsou věci, kdy dobrá práce a dobrý záměr je nekomunikací devalvován. My ty informace v opozici nemáme,“ řekl Metnar.

Czechoslovak Group hledá munici

Černochová ale odmítla blíže detaily o dodávkách na Ukrajinu specifikovat. „Nechceme posílat informace přímo do Kremlu. Nikdy nedáme informace, ze kterých zemí ta munice byla. Ty země mají svoji politiku a nechtějí se stavět ani na jednu stranu. Proto jsme prostředníkem,“ přiblížila snahy Černochová. Dodala, že Česko poskytlo také peněžní prostředky na nákup od tuzemské firmy. Slíbila, že v řádech týdnů odhalí, kdo munici zajišťuje. Nechce ale zopakovat zkušenosti z Vrbětic.

Ministryně také připustila, že kvalita dodávaných nábojů je rozličná a během diskuze v pořadu odhalila nakonec skupinu CSG, která za výběrem stojí. Metnar zopakoval, že jeho kritika, ale i kritika předsedy hnutí ANO Babiše je oprávněná.

Modernizace armády

Česká armáda potřebuje modernizovat a ministryně Černochová uvedla, že je rozladěná z toho, jak vše dlouho trvá. „Čekáme dva roky na program pozemních sil, dva roky na program vzdušných sil. Vím, že má pan náčelník problém s náborem, ale alfou a omegou je mít to vše v programu, a pokud není program schválený, nemůžeme nic soutěžit,“ řekla. Ta uvedla, že příkladem je například program středních transportních letounů. „Prosím armádu, ať to nenechává ležet v době, kdy je zde politická vůle, dvě procenta...,“ uvedla.

„Snižuje se čerpání. Dokud nebude mít armáda připravené projekty a zvládnuté procesy, tak účelné vynaložení rozpočtu bude složité,“ reagoval Metnar. Ten doufá, že se nebudou modernizační projekty odsouvat.