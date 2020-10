Termín návratu dětí z 1. stupně do škol je třeba dodržet, uvedl Prymula. Plaga připustil jeho posunutí

Praha Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) vnímá, že je třeba plánovaný termín návratu dětí z prvního stupně do základních škol dodržet. Podle něj bylo uzavření škol potřeba, protože děti nákazu přenášejí do rodin. Napsal to na Twitteru.

Pokud reprodukční číslo neklesne, první stupeň škol se 2. listopadu otevřít nemusí, varoval Plaga Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v úterý večer v České televizi připustil, že pokud by se situace nelepšila, tak se děti do škol vrátit nemusí. Školy kromě mateřských a speciálních jsou uzavřené od středy, měly přejít na distanční výuku.

Pro návrat do ostatních škol ministr Prymula stanovil jako klíčový ukazatel reprodukční číslo (R) na úrovni 0,8. Údaj udává průměrný počet dalších nakažených, kteří se infikují od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je nižší než 1, epidemie začíná slábnout. Současné je podle úterního vyjádření ministrů asi 1,5. „Je shoda, že hlavním úkolem je nyní snížit číslo R a počty nakažených. Proto bylo třeba uzavřít školy. Děti totiž přenáší vir do rodin. Jsem rád, že mi vyšel Robert Plaga se zavřením ZŠ vstříc. Já zase vnímám, že je nutné dodržet termín 2. listopadu pro návrat dětí na 1. stupeň," napsal Prymula. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová ČTK sdělila, že k opatřením a jejich uvolňování se má vyjadřovat ministerstvo zdravotnictví. „Pokud zůstane reprodukční číslo (1,5), tak to je obrovská katastrofa a nebudeme se vůbec bavit o návratu dětí do škol," řekl Plaga v úterý v Událostech, komentářích České televize. Potom podle něj bude hrozit uzavření celé ekonomiky, protože opatření nezabrala. Lednová pak ještě připomněla, že již v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády Plaga prosil veřejnost, „abychom v následujících týdnech to skutečně zvládli právě proto, aby se první stupně mohly vrátit 2. 11. do škol". Podle mluvčí tak ministr školství mluví stále stejně. Ode středy jsou v Česku jako opatření proti koronaviru zavřené kromě škol také restaurace, bary a kluby, pokrmy si lidé mohou koupit ve výdejových okéncích. Shromažďovat se lidé mohou maximálně v počtu šesti. Nesmí se také pít alkohol na veřejně přístupných místech.