Senioři nad 80 let plní roli pokusných uživatelů. Rezervační systém na očkování stále vychytává mouchy

Praha Senioři nad osmdesát let se nestali vedle zdravotníků jen vyvolenou skupinou v rámci očkovací kampaně, stát je postavil též do role pokusných uživatelů Centrálního rezervačního systému. Ten téměř týden po svém spuštění stále vychytává mouchy, které jsou ale vzhledem k nutnosti vpravit vakcínu do ohrožené věkové skupiny dost zásadní.

Množí se například případy, v nichž systém umožnil rezervaci termínu nejdříve za několik měsíců. „Můžeme potvrdit, že operátoři, kteří pomáhali seniorům 80+ s registrací, se při objednávání setkali i s nejbližšími termíny až v dubnu a květnu,“ řekla pro Lidovky.cz například mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.



To je problém. Do té doby by se měl rezervační systém otevřít i pro zatím neočkované zdravotníky a pak i další ohrožené skupiny z široké veřejnosti. Před nejstarší obyvatele by se tak „vmáčkli“ ti, kdo covidem nejsou ohroženi tolik.

Hejtmanům proto ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) slíbil, že nově dostane systém schopnost upozornit seniory na vypsání dřívějších termínů skrze SMS zprávy. „Systém by se v nejbližší době měl změnit z volné soutěže, kdy všichni čekají na volné sloty, na postup, při kterém dostávají registrovaní senioři zprávu o volných termínech až ve chvíli, kdy je vakcína skutečně k dispozici,“ řekl k jednání s ministrem hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Málo vakcín, moc starostí

Důvody mohou být dva. Na vině může být nedostatek vakcín či nedomyšlený mechanismus obsluhování registračního systému.



V prvním případě nezmůže stát mnoho. Dávky vakcín chodí do země skrze hromadné objednávky Evropské unie a stát nemá na výrobce očkovacích látek žádný bič. Poptávka po nich je navíc globálně obrovská. Do krajů měly vakcíny původně putovat podle klíče zohledňujícího počet lidí nad 65 let v daném kraji. To se však dle šéfů krajů nedělo a Blatný v úterý přislíbil, že vzorec pro distribuci upraví.

Druhý případ už je však specifický. Jak totiž vysvětlil pro Lidovky.cz šéf Národní agentury pro komunikační a informační technologie Vladimír Dzurilla, klíčový vstup do systému se neděje centrálně. „Očkovací místo si na základě svého rozhodnutí zakládá termíny v rezervačním systému, na nějž se lidé mohou hlásit. Je to zcela v gesci odběrových míst, my řešíme, abychom k nim dopravili co nejvíce vakcíny. Aby se pak třeba nestalo, že nebude dost vakcíny pro druhou dávku,“ vysvětlil muž, jehož úřad má technické zajištění systému na starost.

Z toho vyplývá, že každé očkovací místo si musí hlídat, jaké termíny vypíše a zda na ně bude mít dost vakcín. Z toho důvodu začala fungovat praxe vypisovat termíny až ve chvíli, kdy dorazí vakcína. Hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS) například pro Lidovky.cz řekl, že všech možných 450 termínů očkování vypsaly krajské nemocnice na pátek. Jsou však podmíněné čtvrtkem, kdy mají dle dohody vakcíny do krajů docházet.

Na nedostatečné množství látek k očkování si ostatně stěžuje většina hejtmanů. „Největším problémem, jejž řešíme, je nízký počet vakcín, který jsme dosud obdrželi a který limituje možnost očkovat podstatně více seniorů. Kapacitně jsou na to naše očkovací centra velmi dobře připravena,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Právě Karlovarský kraj je jeden z těch, jenž se rozhodl neobratnost rezervačního systému řešit po svém. Na ministerstvu si vymohl dávky vakcín navíc, což by znamenalo nové, dřívější termíny. Region se však chce postarat o to, aby připadly nejpotřebnějším. „Pokud k navýšení skutečně dojde, budou senioři 80+ v regionu, kteří jsou zarezervováni na pozdější jarní termíny, kontaktováni a přeobjednáni na dřívější dobu,“ dodala Pavlíková.