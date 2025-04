Kdy budou Velikonoce v roce 2026?

Popeleční středa – 18. února 2026: Je začátkem čtyřicetidenního půstu.

– 5. dubna: Na Boží hod velikonoční se připravujeme na Kristovo zmrtvýchvstání. V kostele necháme posvětit mazance a další jídlo. Velikonoční pondělí – 6. dubna 2026: Největší atrakcí Velikonoc je stále zdobení kraslic a pomlázka, kdy chlapci a muži vyšlehávají dívky a koledují velikonoční vajíčka. Tato tradice se stále drží přes všechny společenské změny napříč kraji i generacemi. Jediné, co se mnohdy rozchází, jsou pravidla, kdo, kdy a za jakých okolností smí koledovat.