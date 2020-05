Otestování na covid-19 proplatí pojišťovna před operací jen někomu, zodpovědnost padne na nemocnice

Pojišťovny nemocnicím proplatí testy na covid-19 jen u pacientů s chronickými komplikacemi a závažnými chorobami. Další testy si budou muset nemocnice hradit samy.

Poté, co nemocnice opět začaly provádět běžné zákroky a operace, stoupla zároveň jejich obava ze zavlečení nákazy covid-19 zvenku. Za v úhrnu milionové částky proto testují většinu přijímaných pacientů. I z toho důvodu, že mnoho lidí nemusí mít příznaky, a přesto jsou nakažení. Pojišťovny ale budou proplácet testy jen v přesně vymezených situacích, rozhodlo ministerstvo zdravotnictví.



Týkat se budou dvou skupin pacientů. „S pojišťovnami jsme návrh již prodiskutovali, jak s oborovými, tak VZP. Bude se hradit testování u pacientů, kteří jdou na operační zákrok v celkové anestezii, u nichž jsou chronické komplikace, to znamená, že mají chronickou chorobu plicní nebo diabetes a podobně,“ řekl webu Lidovky.cz náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula s tím, že by mělo jít zhruba o 250 tisíc lidí. „Další skupinou, která se bude hradit přes pojišťovny, jsou lidé se závažnou chorobou, která by mohla být výrazně zhoršena v případě onemocnění covid-19. Tam bude indikaci dávat lékař,“ dodal Prymula. Ve druhé skupině by podle něj mohlo jít maximálně o 200 tisíc pacientů.



Pokud tak člověk půjde například na operaci bez celkové anestezie a nebude mít zároveň těžkou hypertenzi, obezitu či další problém, test na covid-19 mu pojišťovna nezaplatí.

Ministerstvo zdravotnictví na dotaz webu Lidovky.cz uvedlo, že neplánuje vydat opatření, které by poskytovatelům lůžkové péče ukládalo plošné testování pacientů na covid-19. „Pokud tak nemocnice v současné době činí, aniž by pacient projevoval jakékoliv příznaky onemocnění, dělají to tak dobrovolně, a tedy na vlastní náklady,“ sdělil pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný. To bude platit i nadále. Podle náměstka Romana Prymuly by stanovisko ministerstva zdravotnictví mohlo být už v příštím týdnu „ve fázi realizace“.

Testovat dva miliony lidí se nejeví jako účelné

Na konci dubna se na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha i hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou obrátila dopisem Asociace nemocnic ČR (ANČR). Žádala o závazné stanovisko, zda mají nemocnice a odborné léčebné ústavy přijímané pacienty na koronavirus testovat a jestli PCR testy – jeden v hodnotě tří tisíc korun – proplatí pojišťovna. Oficiální odpovědi se ANČR zatím podle jejího tajemníka Josefa Svobody nedostalo. Včera se problémem zabývali na svém shromáždění.

Doposud pojišťovny proplácely testy pouze u pacientů s klinickými příznaky onemocnění. Už dříve ale statistiky uváděly, že lidí, kteří jsou nosiči viru a nemají žádné příznaky nemoci, je 27 až 38 procent. Zda je pacient na covid-19 pozitivní, či ne, je navíc pro bezpečnost nemocnic zásadní.

Epidemiolog Roman Prymula pro Lidovky.cz uvedl, že není možné otestovat všechny a bezpříznakových lidí podle něj není zase tolik. „Testovat obrovskou skupinu například dvou milionu lidí za rok se nejeví jako účelné, zejména při frekvenci (nakažených), která tady v tuto chvíli je. Pokud bude nemocnice testovat nad rámec těchto obecných opatření, půjde to na jejich vrub,“ řekl Prymula.

Podle ředitele pražské Fakultní nemocnice Motol Miloslava Ludvíka tak bude vyhodnocení rizika na bedrech jednotlivých nemocnic. „V podstatě platí, že pokud by přišel covidový pacient, mohlo by se stát, že nám vyřadí celou kardiologii, jak se to stalo v Plzni. Takže si to budeme muset sami vydiskutovat a odhadnout míru rizika, to je velká kalkulace. Musíme si nad tím sednout a prodiskutovat to,“ uvedl na dotaz webu Lidovky.cz s tím, že také záleží, jak se bude pandemie vyvíjet dále.

Fakultní nemocnice Motol nyní na přítomnost koronaviru testuje všechny pacienty, kteří jsou hospitalizovaní. Kupříkladu Fakultní nemocnice Brno podle mluvčí Beatrix Křížové již nyní provádí testy pouze těm, kteří vykazují příznaky nemoci nebo byli v kontaktu s osobou nakaženou koronavirem.