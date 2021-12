Dodavatelé chystají stovky tisíc testů pro firmy. Dokážou ale detekovat omikron?

Nový návrh vlády o povinném testování všech zaměstnanců ve firmách od 17. lednavyvolal mnoho otázek a to především ohledně množství skladových zásob antigenních testů a jejich včasnou distribucí do společností.

Dodavatelé jsou podle dosavadních informací na situaci připraveni a jejich zásoby se pohybují v řádech desítek až stovek tisíců antigenních testů, kdy bude docházet k jejich průběžnému doplňování. „Máme testy skladem. Expedujeme je běžně do druhého dne nebo do dvou dnů. Souhrnně máme sto až dvě stě tisíc testů, kdy nám chodí navíc pravidelné dodávky,“ uvedl Michal Továrek za společnost QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o.

S nadměrnou potřebou testů počítá i dodavatelská firma APV. „My jsme připraveni. Dodáváme pravidelně do Polska, Německa či Rakouska. Proto vidíme, jak se vyvíjí trh v zahraničí. Máme kompletně naskladněno, testy se pohybují v řádech až dvou milionů kusů. Nejsme překupníci, jsme kvalifikovaní dodavatelé, a proto jsme schopni bez problému do 72 hodin dodávat vyšší řády set tisíc testů,“ řekl Jan Hubler za APV.

Zachytí antigenní testy omikron?

Na plošné testování zaměstnanců ve firmách se váže také otázka, zda budou antigenní testy schopny odhalit přítomnost nové varianty omikron, která se už v některých zemích stala dominantní svou rychlostí šíření ve společnosti.

Antigenní test je totiž na rozdíl od PCR testu méně citlivý a tudíž nemusí být schopen potvrdit výskyt omikronu. Testy tedy nezachytí každého nakaženého, na druhou stranu, méně často pošlou do karantény někoho, kdo už nejspíše nikoho nenakazí. Není to dokonalý prostředek, ale vzhledem k rychlosti a nízké ceně testů (řádově nízké stovky korun) jde o efektivní prostředek, jak rychle najít nakažené, kteří mají největší potenciál nemoc dále šířit.

PCR je naopak výjimečný v tom, že spolehlivě dokáže najít „genetickou jehlu v kupce sena“. Jinak řečeno, PCR může najít stopy přítomnosti nějakého genetického materiálu, třeba vir či bakterii, prakticky všude a s neuvěřitelnou citlivostí. Výsledky dobře prováděných PCR testů mají tedy velmi blízko ke stoprocentní spolehlivosti.

Neurobiolog a odborník na DNA diagnostiku profesor Omar Šerý se k testování pomocí antigenních testů vyjádřil na svém twitterovém účtu, kdy zmínil, že všechny testované antigenní testy nevykazovaly spolehlivé výsledky a nová varianta omikron nebyla během testování vůbec zachycena.

O Šerý @omarsery1 Analýzou několika desítek vzorků pozitivních na variantu omicron odebraných v našem centru jsme zjistili, že více než 65% pozitivních vzorků mělo Ct hodnotu 28 až 31. Znamená to, že 2/3 na koronavirus pozitivních osob s variantou omicron zůstane antigenním testem nezachyceno. https://t.co/l0J1mgfN7x oblíbit odpovědět

Hubler ze společnosti APV však namítá, že jejich safecare test dokáže zachytit i omikron. „Máme dokumentaci, že naše testy jsou vysoce spolehlivé v detekci omikronu. Jsme na to plně připraveni,“ uvedl.

Molekulární imunolog Václav Hořejší konstatoval, že z existujících variant antigenních testů průkaznost omikronu asi nemůže fungovat, jelikož je mnoho změn ve struktuře klíčového proteinu. Nejdřív by se mělo podle Hořejšího prověřit, zda antigenní testy mohou omikron vůbec odhalit a až poté by se mělo nařídit plošné testování. Jinak by to nemělo podle jeho slov smysl.

Povinné testování

Testování je pro některé firmy už nyní podle Hospodářské komory logisticky náročné. Zvládnout vyšší frekvenci a zahrnout všechny zaměstnance může být například v podnicích s tisíci pracovníky nemožné. Ve středu to řekl mluvčí komory Miroslav Diro.

Například v jaderné elektrárně Dukovany však provádí antigenní a PCR testy na covid-19 nepřetržitě víc než rok. „Aktuálně zde provádíme stovky testů týdně. Samozřejmě se přizpůsobíme vládním nařízením,“ sdělil mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk. Elektrárna zaměstnává okolo 1400 lidí, při odstávkách se počet pracovníků až zdvojnásobuje.

„V případě povinnosti testování všech pracovníků vstupujících do elektrárny v tří- až pětidenním intervalu by to pro Jadernou elektrárnu Dukovany, kde právě probíhá odstávka pro výměnu paliva, znamenalo podstatné navýšení počtu testů až na 6000 týdně. Zajištění testování v takovém rozsahu by bylo s ohledem na směnový provoz logisticky i kapacitně náročné,“ dodal mluvčí. Podobně se vyjádřil i mluvčí celé Skupiny ČEZ Ladislav Kříž.

Firmy by měly mít možnost z fondu prevence zdravotních pojišťoven čerpat příspěvek 60 korun na test.