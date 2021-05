Testování dětí na covid před táborem? Tato změna by mohla organizátorům ‚uvolnit ruce‘

Praha Organizátoři letních táborů navrhli ministerstvu zdravotnictví proti loňsku zmírnění některých pravidel pro pořádání táborů. Pokud podmínkou účasti dítěte bude předložení negativního testu na covid-19, nemusel by se podle nich na táborech například omezovat kontakt mezi skupinami dětí a mohly by se účastnit přípravy stravy i úklidu tábora.

Podmínky vyjednávají s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou. Zájem o tábory je podle nich srovnatelný jako v minulosti. Vyplývá to z aktuálních informací od České rady dětí a mládeže (ČRDM) a jejích členských organizací.

ČRDM po setkání s hlavní hygieničkou na konci dubna oznámila, že tábory budou zřejmě letos povolené za podobných podmínek jako loni, kdy se organizátoři museli vypořádat s přísnějšími hygienickými pravidly.

Navíc asi bude povinný test na covid-19 z oficiálního testovacího místa, a to ne starší než 72 hodin před odjezdem. Zástupci rady předpokládají, že testováním by se výrazně snížilo riziko nákazy. Minulý týden proto poslali na ministerstvo zdravotnictví své návrhy, jak by se mohla další pravidla pro tábory zmírnit.

Limit počtu účastníků na táborech by se podle nich měl stanovit stejně jako loni na 500 lidí, ale u stanových táborů by se měl zvýšit ze 100 na 200. Mluvčí ČRDM Soňa Polak již dříve uvedla, že na táborech pořádaných třeba skauty či pionýry bývá do 150 účastníků.

Zatímco loni se musely děti rozdělit do menších skupin, které se nesměly potkávat, letos by podle pořadatelů bylo toto opatření po otestování nadbytečné. Pokud by i přes léto platila povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech, chtěla by navíc ČRDM pro tábory vyjednat výjimku. Roušky na táborech nebyly povinné ani loni.



Změny by uvolnily ruce organizátorům

Otestování účastníků by podle organizátorů mělo umožnit i to, aby se děti účastnily přípravy stravy a úklidu tábora, což bylo loni zakázané. Zároveň by se podle nich mohla odstranit podmínka časového odstupu mezi jednotlivými turnusy tábora a vyčlenění sociálního zařízení pro personál kuchyně. Loni musel být areál mezi turnusy osm hodin prázdný a kuchaři museli mít samostatné hygienické zázemí.

Připomínky konzultovala ČRDM se zástupci Asociace dětské rekreace a Sdružení pracovníků Domů dětí a mládeže. Jedná se o organizátory většiny letních táborů v ČR.

„Jsme přesvědčení, že navržené změny uvolní ruce organizátorům táborů, ale zároveň budou zajišťovat dostatečnou bezpečnost účastníkům,“ řekl ředitel kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka.

Například skauti podle své mluvčí Barbory Trojek čekají, že táborů bude letos podobně jako loni přes 1000 a zúčastní se jich kolem 30 tisíc dětí. Pionýr plánuje podobně jako minulý rok zhruba 300 táborů, z nichž většina má podle mluvčí organizace Anny Mindlové už naplněnou kapacitu.

Podobně jsou na tom hasiči. Zcela zaplněné tábory registruje nyní Křesťanské sdružení mladých lidí (YMCA), které chystá stejně jako v minulosti 50 táborů.

Letní prázdniny začnou letos ve čtvrtek 1. července a budou trvat do úterý 31. srpna. Loni se mohly tábory konat od 27. června.