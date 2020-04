Testování kolektivní imunity v Litoměřích skončilo, kapacity jsou naplněné

LITOMĚŘICE Testování kolektivní imunity vůči koronaviru v úterý skončilo v Litoměřicích. Zdravotníci odebrali 3300 vzorků krve, odběrů provedli o deset procent víc jako rezervu. Novinářům to řekla koordinátorka testování z Ústavu zdravotnických informací a statistik Marcela Koudelková. Litoměřice byly jako odběrové místo zvoleny, neboť mají z Ústeckého kraje nejvíc potvrzených případů nemoci covid-19.

„Chodily více ženy než muži,“ uvedla Koudelková s tím, že nejrychleji se naplnila kategorie lidí ve věku od 40 do 59 let. K počtu pozitivně testovaných se koordinátorka odmítla vyjadřovat.



Při odběrech pomáhali studenti fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Děkan fakulty Zdeněk Havel řekl, že z téměř 800 studentů se dobrovolně přihlásilo k pomoci 23 studentů.

Od čtvrtka minulého týdne zdravotníci na litoměřickém výstavišti odebírali obyvatelům vzorky krve k testování protilátek proti koronaviru. V pondělí ráno byly zastaveny odběry od lidí ve věku 40 až 59 let. Bylo dosaženo cílového stavu, tedy tisícovky testovaných v této věkové kategorii. Odpoledne téhož dne skončily odběry lidí od 60 do 89 let. V úterý zdravotníci v Litoměřicích odebrali tisící vzorek od člověka ve věku od 18 do 39 let.

Velký zájem

Pro testování studie kolektivní imunity byly stanovené počty dobrovolníků v různých věkových skupinách. Testovalo či testuje se v Praze, Brně, v Litoměřicích a na třech místech Olomouckého kraje. O testování byl od počátku mimořádný zájem. V Praze byly naplněny požadované počty dobrovolníků ve všech věkových kategoriích už v neděli 26. dubna. Dál se testovaly jen osoby pozvané ČSÚ nebo Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM). V Brně v pondělí dovršili kapacitu testovaných osob od 18 do 39 let a dnes ráno už chybělo otestovat asi jen 200 dětí do 18 let. V Olomouci, v Litovli i v Uničově kvůli naplnění kapacity skončí testovací studie v pátek, tedy o den dříve.

Podle původních rozvrhů mělo testování skončit 1. května. Výstupy by mohly být začátkem května.

K pondělnímu večeru evidovala krajská hygienická stanice v Ústí nad Labem 241 případů nákazy na Litoměřicku. Nákaza se prokázala také u desítek klientů a zaměstnanců litoměřického domova pro seniory. Za vysoký počet nákaz může cestování obyvatel Litoměřicka do Prahy za prací. Již dříve to řekl hejtman kraje Oldřich Bubeníček (KSČM).

Výsledky testů z Litoměřic, Prahy, Brna a okolí, Olomouce a okolí, Litovle a Uničova využijí odborníci pro studii, která poskytne informace potřebné v boji proti pandemii koronaviru, ukáže, v jaké míře přišli lidé s koronavirem do kontaktu, což by mohlo pomoci v úvahách o dalším postupu.