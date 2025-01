Ministerstvo chce zrušit přijímačky na střední. Na školách je nahradí novinkou

O tom, jak by mělo testování žáků v páté a deváté třídě vypadat, jedná ministerstvo školství se zástupci Národního pedagogického institutu, České školní inspekce a státní organizace Cermat, uvedl resort.

Žáci, kteří se hlásí na maturitní obory středních škol, nyní skládají jednotnou přijímací zkoušku, kterou připravuje Cermat. Tvoří ji test z češtiny a matematiky. Zkoušku dělají žáci pátých a sedmých tříd, kteří chtějí na víceletá gymnázia, a uchazeči o maturitní studium z devátých tříd.

Ministerstvo uvedlo, že nyní počítá s národním ověřováním v pátém a devátém ročníku základních škol. „V 5. a 9. ročníku vzniknou ověřovací úlohy pro všechny obory (předměty). Počítá se i s určitou formou ověření osvojení klíčových kompetencí a základních gramotností. Plošné testování, které by mohlo nahradit přijímací zkoušky na střední školy, by mohlo být zavedeno nejdříve v roce 2032 – čili až první deváťáci absolvují výuku podle nových RVP ZV (rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, pozn.red.),“ uvedl úřad.

Ověřovací úlohy, které vzniknou postupně pro všechny předměty, budou podle ministerstva podkladem pro přípravu testů. Začít by se mělo matematikou, češtinou a cizím jazykem.

Testy i pro třeťáky

Kromě páté a deváté třídy počítá ministerstvo i s testováním ve třetí třídě. „V uzlovém bodě ve 3. ročníku se zjišťuje pouze úroveň čtenářské a logicko-matematické gramotnosti a s plošným testováním se nepočítá,“ uvedlo ministerstvo.

O konkrétních parametrech testování se podle něj v tuto chvíli diskutuje. „Předpokládáme periodu několika let (cca 4), přičemž by bylo vhodné začít co nejdříve, aby bylo možné porovnat data před a po implementaci revidovaného RVP,“ uvedlo.

Výsledky testování se budou podle úřadu souhrnně zveřejňovat. Podobně je to například u maturit. Testy poskytnou podle ministerstva zpětnou vazbu školám i žákům. „Co se týče státu, výsledky časem ukážou, zda je nastoupená cesta revize RVP správná, případně kde by bylo potřeba něco upravit,“ dodalo ministerstvo.

Nový vzdělávací program schválil ministr školství Mikuláš Bek (STAN) na konci minulého roku, zástupci resortu program představili novinářům tento týden. Školy budou moci začít vyučovat podle revidovaného vzdělávacího programu dobrovolně od příštího školního roku v prvních a šestých třídách základních škol. Povinně se na nový plán přejde v těchto ročnících od září 2027. Ve všech ročnících základních škol by se podle nového programu mělo učit od září 2031.