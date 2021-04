Testy PCR ve školách? Nejdříve v červnu, zavádět se budou postupně, míní Arenberger

Praha Testování žáků testem PCR bude v části škol nejdřív v červnu. Zavádět se bude postupně. Záležet bude na kapacitě laboratoří, které budou vzorky zpracovávat. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Nyní se děti testují ve škole dvakrát týdně antigenním testem. PCR test by se prováděl jednou za týden.

„Nejdříve v červnu bychom mohli už v části škol mít i PCR testy, které budou nějakým způsobem regulovány. Záleží na kapacitě laboratoří,“ uvedl Arenberger. Zmínil, že v Česku je nyní možné zjistit výsledky asi u 60 tisíc testů PCR denně.



Podle Arenbergera jsou školy antigenními testy zásobeny a stát dokupoval další várku. „Během května vydržíme především s antigenními testy ve školách, postupně budeme nabíhat na PCR testování,“ dodal ministr. Uvedl, že některé školy už začaly samy testovat metodou PCR. Některé městské části či kraje oznámily, že ve svých školách budou používat testy PCR.

Antigenní test je levnější a výsledek se získá rychle. Podle expertů prokáže nákazu ale spíš u lidí s příznaky. PCR test vir zachytí i u bezpříznakových. Je přesnější a šetrnější, ale také dražší. Zpracování je náročnější, na výsledek se čeká déle. PCR test umožňuje pak také takzvané sekvenování, při kterém je možné odhalit mutace viru. Používání PCR testů ve školách prosazovalo ministerstvo školství. Doporučovali ho členové Národní ekonomické rady vlády či odborné skupiny při ministerstvu zdravotnictví.



Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka není logické, aby se školáci testovali dvakrát týdně a pracovníci podniků jen jednou. „Přešel bych na PCR testy, které je možné dělat jedenkrát týdně,“ řekl Kubek. Míní, že by se mohlo využít takzvané poolování tedy hromadné zpracování vzorků. „Všechny děti naplivou do jedné nádobky. To se vyšetří jako jeden vzorek. Pokud je výsledek negativní, všechny děti jsou zdravé. Pokud je pozitivní, šetří se dál,“ popsal šéf komory. Dodal, že díky poolování by laboratoře mohly zvládnout vyšetřit velké množství vzorků.



Podle sociologa Daniela Prokopa je zavření škol jedno z nejnákladnějších opatření, které v budoucnu dopadne i na ekonomiku. „Náklady PCR testů, i kdybychom je udělali zdarma, jsou možná miliarda měsíčně. Přestaňme šetřit na levných věcech. Náklady ve školství jsou obrovské,“ řekl Prokop. Studie ukázala, že pokud člověk nedokončí střední školu, odvede státu téměř o tři miliony korun méně.

Arenberger řekl, že díky novým metodám by se cena PCR testování mohla „v dohledné době snížit“. Místo tisícikoruny za vyšetření by se mohla podle ministra dostat na 350 korun.