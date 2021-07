Testy ve firmách by se zavedly při 25 případech na 100 tisíc obyvatel, sdělil ministr Vojtěch

Praha Plošné testování ve firmách či na úřadech by vláda podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) znovu zřejmě zavedla, pokud by tzv. incidence, tedy počet potvrzených případů koronaviru za sedm dní, stouplo na 25 na 100 000 obyvatel.

Vojtěch to řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nakažených je za poslední týden podle informací na webu ministerstva zdravotnictví osm na 100 000 lidí, ale v Praze už se zaokrouhlené incidenční číslo na 25 případů dostalo.

Povinné testování v soukromé a veřejné sféře skončilo ve čtvrtek. Zaměstnanci vracející se ze zahraničí se ale budou muset od 9. července v práci prokázat negativním testem.

Navzdory šíření nových variant koronaviru není podle Vojtěcha zatím nutné opětovně přistupovat k pravidelnému povinnému testování zaměstnanců. Stačit by mělo, že všichni lidé, kteří se vrátí z ciziny, budou muset zaměstnavateli předložit negativní test. V případě zemí, které jsou na tzv. cestovatelské mapě mezi státy s nízkým a středním rizikem, si budou moci lidé test nechat udělat do pěti dnů, do té doby budou muset mít v zaměstnání respirátor minimálně třídy FFP2, řekl Vojtěch.

Z pohledu ministerstva zdravotnictví by bylo podle Vojtěcha nejbezpečnější, kdyby lidé museli negativní test mít po jakékoliv nepřítomnosti na pracovišti. „Legislativní rada vlády to neposvětila,“ uvedl.

Zaměstnavatelé chtějí mít podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje možnost flexibilně reagovat na situaci v regionu a rozhodovat o hygienických pravidlech ve firmě, zejména o nošení roušek a testování. „Jednáme s ministerstvem zdravotnictví o mimořádném opatření, které by zaměstnavatelům umožnilo v případě potřeby testovat zaměstnance nebo nastavit používání roušek či respirátorů na pracovišti,“ řekl ve středu.

Povinnost testování jednou týdně vláda zavedla postupně. Jako první musely v březnu začít podniky nad 250 zaměstnanců. Pak kabinet opatření rozšiřoval na menší firmy, úřady, školy, neziskové organizace i živnostníky. Testům se nemuseli podrobovat lidé pracující z domova, očkovaní a ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid-19.

V celém Česku připadá za posledních sedm dní osm nově odhalených případů covidu na 100 000 obyvatel. Od začátku tohoto týdne jejich počet mírně roste. Zatímco v neděli připadalo na 100 000 obyvatel v průměru 6,4 nově nemocných za posledních sedmí dní, v pondělí jejich počet stoupl na 6,7, v úterý jich bylo už přes sedm a ve středu 7,6.

Značné rozdíly v počtu nově hlášených případů jsou mezi Prahou a zbytkem Česka. V hlavním městě zaznamenali hygienici ke středě téměř 25 nově nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100 000 obyvatel. Následoval Středočeský kraj s necelými deseti případy. Naopak nejlépe na tom je Olomoucký a Královéhradecký kraj, kde za poslední týden připadá na každých 100 000 lidí zhruba 1,5 nového případu.