Děravá ‚pevnost‘ sněmovna. Jak snadné je proniknout do budovy, kde jednají poslanci

Není to tak dávno, co těsně u zdí Poslanecké sněmovny demonstroval mnohasethlavý dav odpůrců očkování. Protest vyvolal otázky, jak dobře je vlastně sídlo zákonodárců bráněno proti případnému vniknutí rozzuřených demonstrantů. Mohl by se v Praze odehrát obdobný útok jako počátkem roku v americkém Kapitolu?