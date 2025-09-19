Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„S odstupem času si historické osobnosti idealizujeme. Masaryk byl živý člověk a i on měl určitě chyby. Co mu ale neupřeme je to, že se zasloužil o založení státu na demokratických principech,“ řekl na úvod prezident Pavel.
Před přečtením posledních slov posoudí jejich pravost rychlá expertiza. Poté, co prezident obálku otevře, budou mít historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR a ředitel Národního archivu Milan Vojáček několik minut na porovnání obsahu s rukopisem Jana Masaryka, který údajně otcova slova zaznamenal.
Před dvaceti lety obálku v archivu uložil Antonín Sum, poslední osobní tajemník Jana Masaryka, s pokynem uchovat jej dvě desetiletí. „Antonín Sum mi sdělil, že uvnitř jsou slova T. G. Masaryka, jež si jeho syn Jan zapsal u otcova smrtelného lože,“ vysvětluje archivář Jiří Křesťan, jak archiv k obálce přišel.
Obálka je označena datem, kdy Sum obálku předal do archivu (19. září 2005), a s dovětkem: „pečeť do roku 2025“. Na lánském zámku se proto v pátek sejdou historici, archiváři a příslušníci Masarykovy rodiny s prezidentem Pavlem, aby odtajnili, co ve skutečnosti skrývá.
Dopis se slovy T. G. Masaryka vznikl podle Jiřího Křesťana mezi 3. a 11. zářím 1937, tedy několik dní poté, co Masaryk prodělal mozkovou mrtvici. „Masaryk nemohl zřejmě v září roku 1937 namluvit svému synu Janovi nějakou souvislou závěť či odkaz národu. Na to byl dopad mrtvice příliš devastující. Mohl se však pokusit aspoň útržkovitě sdělit svému synovi něco, co považoval v tu chvíli za důležité,“ vysvětluje Křesťan.
Je nepravděpodobné, že by v obálce bylo něco skandálního. Podle Křesťana si přečteme spíše prezidentovo poselství občanům dnes již neexistujícího Československa nebo nějaké filozoficko-náboženské zamyšlení než odhalení rodinného tajemství.
Pokud by vznikly pochybnosti o pravosti obsahu obálky, archiváři na to upozorní před přečtením obsahu nahlas. Poté poputuje text do Národního archivu na podrobnou expertizu, která může trvat několik týdnů. Následně odborníci dokument i s kontextem zveřejní. Nakonec se bude konat historická konference.