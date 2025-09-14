Politici uctili výročí prezidenta Masaryka. Bojoval pro demokracii, řekl Vystrčil

„O jednom odkazu se mluvit nedá, ale určitě to byl jeho důraz na demokracii a na to, abychom si všichni uvědomili, že to, jaká bude naše země a jak budeme fungovat, záleží na každém z nás. Potom bych dneska připomněl i ten jeho důraz na kritické myšlení. Na to, abychom přemýšleli o tom, kdo co říká a jak to říká a zda to je, nebo není pravda,“ řekl Vystrčil. Masaryk si podle něj všechna fakta ověřoval, a pokud viděl, že i většina nemá pravdu, tak se proti ní postavil.
Spolu s Vystrčilem si památku prvního československého prezidenta na Hradčanském náměstí připomněli i hradní kancléř Milan Vašina, místopředseda Sněmovny Jan Skopeček, ministr dopravy Martin Kupka a vedoucí kanceláře Senátu Radek Jiránek.
Podle Kupky je nejdůležitější Masarykův odkaz respekt k lidem a respekt k pravdě. To zůstává pořád velkou výzvou i pro současnost, uvedl.
„Ale třeba také to, jakým způsobem varoval před tehdejším carským Ruskem, když se v české společnosti ozývalo, že by to mohla být obrana před německým a západním vlivem. On ukazoval, že by to nutně znamenalo, že se vzdáme své svobody a demokracie příklonem k zemi, kde nevládnou demokratické instituce,“ řekl Kupka.
V pátek 19. září bude na zámku v Lánech otevřena obálka s údajnými posledními Masarykovými slovy. Dokument předal Národnímu archivu 19. září 2005 tajemník prezidentova syna Jana Masaryka Antonín Sum s pokynem uchovat jej dvě desetiletí. Obálka podle Suma obsahuje Masarykova slova, která řekl krátce před smrtí svému synu Janovi.
„Já jsem sám zvědavý, uvidíme, co budou jeho poslední slova, která zapsal jeho syn Jan Masaryk. Jsou různá očekávání, nechme se překvapit,“ řekl předseda Senátu.
Vystrčil v neděli uctil památku prvního československého prezidenta i v Lánech na Kladensku a položil kytici k Masarykově bustě pod Klasicistním schodištěm ve Valdštejnském paláci v Praze.