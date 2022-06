Když jsme uviděli mercedes, byl to svátek. Dnes má volvo na vsi náš soused přes ulici a v meďáku jezdí ten, co bydlí na rohu. Ale i dnes je na co čumět.

Správa železnic zařídila, aby nám Francouzi půjčili soupravu třídy TGV, to jsou Trains `a grande vitesse. Souprava to byla 40 let stará, na našich kolejích se jen tak proplazila, nakonec při brzdění si ošoupala kolečka a musela do dílny, načež se vrátila.