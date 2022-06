Historické TGV muselo v Česku do servisu. Při brždění obulo kola, oprava proběhla na soustruhu

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Přeprava soupravy TGV, která vyšla více jak na milion korun, se těsně před odjezdem z Česka do rodné Francie lehce zkomplikovala. České dráhy na svém Twitteru uvedly, že v noci na sobotu se souprava před svým odjezdem nacházela v jejich depu u soustruhu.

Důvodem bylo „obutí kol“, k němuž došlo při přesunu z Brna do Jihlavy. Na závadu soupravy upozornila Česká televize (původně byl mylně uveden jiný web, za chybu se omlouváme, pozn. red.). K obutí kol dochází při jejich zablokování. Kola se přestanou točit a na jejich spodní části v kontaktu s kolejnicí se obrousí rovné plochy.

Správa železnic, které se podařilo vystavení historické soupravy TGV dojednat, však v sobotu uvedla, že se jednalo o standardní zásah, který se v podobných situacích provádí u jakéhokoliv vlaku.

„Při přesunu z Brna do Jihlavy došlo k závadě na spojovacím voze, k němuž je lokomotiva připojená. Tím se aktivovalo nouzové brzdění,“ vysvětlit pro iDNES.cz mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Na železničním dvojkolí se tak dle jeho slov vytvoří plošky, které vlaku brání, aby se pohyboval svou maximální rychlostí. „Aby vlak TGV nemusel při své zpáteční cestě jet nižší rychlostí, zastavil na odstavném nádraží v Praze, kde prošel servisem, aby mohl svou standardní rychlostí pokračovat zpět do Franice,“ dodal Gavenda.

Poté upřesnil, že se jedná o zásah naprosto standardní u jakéhokoliv vlaku, který nouzově zabrzdí. Souprava TGV by tak odjela i bez servisu, ovšem zpomalená. Momentálně je TGV již na cestě do Francie.

Vysokorychlostní souprava TGV dorazila do Česka v neděli 5. června. Dříve jezdila ve Francii a je přes 40 let stará. Její prezentace v Česku byla součástí třídenního železničního veletrhu Rail Business Days a měla ukazovat výhody vysokorychlostních vlaků.

Souprava projížděla z Děčína do Prahy, poté se přesunula do Brna, a nakonec i do Jihlavy a Ústí nad Labem.

7. června 2022