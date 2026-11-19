„I černý humor má svoje pravidla. Miř vždy nahoru (politici, bohatí, krásní). Čím je vtip černější, tím musí být chytřejší. Takže když děláte úplně stupidní vtipy na lidi s mentálním znevýhodněním, jediný Degen jste tu vy, Štěpáne,“ reagovala hudební skupina The Tap Tap, ve které působí studenti a absolventi školy Jedličkova ústavu.
Kozub ve videu na sociálních sítích označil děti žijící s handicapem za „degeny“. „Můžu se zeptat na vaši profesi? Učitelka? A jéje. Základní, nebo střední?“ ptá se Kozub při svém vystoupení ženy v publiku. Když mu odpoví, že učí na základní speciální škole, řekne Kozub: „Aha, speciální. Jinými slovy, vy děláte s takovýma těma dětma... Řeknete to vy, nebo já? S degenama děláte, jo?“ Na sociálních sítích svým výrokem vzbudil vlnu kritiku.
„Mně to vtipné vůbec nepřijde. Ale v příspěvku jsem chtěl hlavně ukázat, že se o tom dá nějakým způsobem přemýšlet. Protože na argument ‚mně to nepřijde vtipné‘, může někdo jiný říct ‚a mně jo‘,“ vysvětlil pro iDNES.cz člen kapely The Tap Tap Ladislav Angelovič. „Když už děláte drsný humor, tak by to mělo být směřované na lidi, kteří jsou na sociálním žebříčku spíš výš než níž,“ řekl.
Jak dodává, i kapela The Tap Tap si z handicapu dělá legraci. „Ale právě že z handicapu a ne z lidí s handicapem. To je rozdíl. Čeština to úplně nezná, ale v angličtině se říká: ‚Nesmějme se vám, smějme se s vámi‘,“ popisuje. Strefovat se do lidí s mentálním znevýhodněním je podle něj ještě méně pochopitelné.
Pro iDNES.cz se vyjádřil i kapelník skupiny Šimon Ornest. „Možná bych se ani nezabýval tím, jak moc je to zraňující, spíše jestli je to vůbec ještě humor. A v situaci, kdy zaznamenáváme obrovskou nenávist vůči neziskovkám, vůči lidem, kteří kompenzují něco, co stát třeba nedokáže udělat, tak já toto považuju za strašně škodlivé,“ popsal.
Podle Ornesta staví kapela svůj humor především na sebeironii a snaze otevírat dialog mezi zdravými a handicapovanými lidmi, aby se tyto dvě skupiny navzájem nevzdalovaly. Jak připomíná, na péči druhých je nakonec odkázán každý člověk – minimálně v prvních a posledních deseti letech svého života. „A jasně, humor nemá a neměl by mít žádné hranice, ale musí to být humor. A ne dehonestace slabé menšiny ve společnosti,“ dodal.
Na Kozubův příspěvek kromě hudebníků reagovaly i další osobnosti. „Pouštím si to pořád dokola, jestli nechytnu ten vtip, stejně jako těch 11 tisíc lidí, kteří dali videu lajk. A ne, furt nic. Myslím na ty rodiče speciálních dětí, kteří si to pustí. Nebo kteří zaplatí lístek na tuhle show,“ uvedla influencerka Nikol Leitgeb, která založila nadaci zaměřující se na pomoc znevýhodněným lidem.
„Tyhle ‚humory‘ mě dovádějí do myšlenky, kde je ta hranice vtipnosti a kdy je to prostě jenom ubohý. Mám kolem sebe tolik dětí s výzvami, nejrůznějšími jinakostmi, a už tak mají problém s přijetím a pocitem rovnocennosti. A pak jsou tu tito komici a páni s milionovými počty followers, kteří si myslí, že oslovovat děti ze speciální školy degenama je legrační. Ne, není. Je to ubohý.“ uvedla Tamara Klusová.