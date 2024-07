Další neúspěšné jednání vlády o zdanění tichého vína. Někteří poslanci chtějí návrh předložit sami

Nejdřív mělo být obnovení spotřební daně z tichého vína součástí od ledna spuštěného konsolidačního balíčku, pak měla odložený projekt vyřešit vláda do konce května, pak do konce června. A jasno není dosud. Shodu nenašli po vytrvalém tlaku vinařské lobby představitelé koaličních stran ani na svém jednání minulý týden. Část poslanců to chce předložit na vlastní pěst. Velkou šanci ale nemají.

Z tématu daně, kterou vinaři u nás platili až do července 1999, kdy ji zrušila tehdejší vláda Miloše Zemana s moravským ministrem zemědělství Janem Fenclem, se pro dnešní vládu stalo koaliční bojiště. Ovšem napříč stranami, zejména v případě ODS a STAN.