Drahý plyn nezlevní, to ale mohou obnovitelné zdroje, slíbil Timmermans

„Je zřejmé, že jediná energie, která bude levnější než ta dosavadní, je obnovitelná energie. Přechod k obnovitelným zdrojům se tak stal ještě více urgentní,“ řekl Timmermans v souvislosti s vysokými cenami energií poté, co Rusko napadlo Ukrajinu.

Po debatě s poslanci Evropského parlamentu tento týden prohlásil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, že k nejtěžším úkolům českého předsednictví bude patřit zajištění solidarity v zásobování plynem při očekávaném omezení či zastavení dodávek z Ruska. Moskva začátkem týdne odstavila plynovod Nord Stream 1 kvůli pravidelné údržbě, unijní země ale považují za reálnou možnost, že po ohlášených deseti dnech dodávky neobnoví.

„Pokud ukážeme solidaritu mezi všemi členskými státy, můžeme to překonat. Bude to těžké, budou muset být učiněna těžká rozhodování, ale můžeme to překonat způsobem, který ochrání zájmy našich obyvatel a průmyslu,“ poznamenal místopředseda EK. Kremlu je podle něj nutné ukázat, že Evropu nelze rozdělit. EU podle něj musí zůstat solidární s Ukrajinou.

Ministři ve čtvrtek diskutovali o společném unijním postoji pro listopadovou konferenci OSN o změně klimatu (COP 27) v Egyptě. Podle Timmermanse je Evropa v klimatických otázkách lídrem, je nutné sjednotit pozici pro konferenci a následně ji sdílet se světem. Některé země mimo EU se podle eurokomisaře inspirují postupy Evropy, například Čínu zmínil v souvislosti se systémem obchodování s emisními povolenkami.

„Snahou všech členských států aspoň zatím, co máme informace a jednáme, je dál pokračovat ve snižování emisí,“ řekla česká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Náměstek polské ministryně klimatu a životního prostředí Adam Guibourgé-Czetwertyňski poznamenal, že k dosažení cílů je nutné mobilizovat i další části světa.