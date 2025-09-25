„V nejhorším okamžiku bylo bez elektřiny 18 tisíc odběratelů, nyní to pomalu klesá,“ potvrdila ráno pro iDNES.cz Holingerová. Společnost ČEZ podle ní evidovala 31 poruch na vedení vysokého napětí, další poruchy byly na nízkém napětí.
„Jsme v terénu, pracujeme na obnově dodávek, ten předpoklad je během dnešního dne,“ dodala mluvčí.
Nejhorší situace byla v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji, kde se ocitlo bez proudu kolem 9 tisíc odběratelů. Zhruba 3 tisíce domácností bylo ráno bez elektřiny také na Semilsku v Libereckém kraji a rovněž kolem 3 tisíc na Olomoucku.
Napilno měli také hasiči. V Olomouckém kraji zaznamenali přes 200 událostí. „Krátce po půlnoci jsme museli ve spolupráci s policií uzavřít silnici první třídy č.11 v úseku z Rudoltic na hranici Olomouckého a Moravskoslezského kraje,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
Podle dopravních informací byl úsek přes horské sedlo Skřítek směrem na Bruntál uzavřen v 00:25, jde o trasu v délce 15 kilometrů, kde se nacházelo na 30 spadlých stromů.
„Komunikace bude uzavřena do doby, než se ztiší vítr a umožní hasičům odstranit popadané stromy, kterých jsou tam desítky. Předpoklad otevření komunikace je dnes od 17:00, ale jedná se o předběžný odhad,“ řekl mluvčí policie Libor Hejtman.
Uzavřeny byly i další úseky silnic nižších tříd, například mezi Oskavou a Novým Malínem a Libinou a Mladoňovem na Šumpersku, podle policie by již měly být problémy odstraněny.
Evakuace vlaku
V Královéhradeckém kraji vyjížděli k přibližně 100 událostem, v sousedním Pardubickém k 12 událostem spojeným s počasím. „V Králíkách jsme zabezpečili utrženou reklamní plachtu. Brzy ráno v Hradci nad Svitavou vlak najel do větví stromu, které uvízly ve sběrači. Evakuovali jsme 23 lidí z vlaku,“ sdělili hasiči.
Pracovníci a hasiči Správy železnic zasahovali během posledních hodin u desítek případů, kdy popadané stromy a větve zablokovaly koleje nebo poškodily trolejové vedení. „Nejvíc událostí jsme zaznamenali v Pardubickém, Olomouckém a Královéhradeckém kraji,“ sdělil mluvčí Správy železnic Martin Kavka.
Kolem 9:00 stál například provoz na trati mezi Olomoucí a Šumperkem v úseku mezi stanicemi Šumperk a Libina. Popadané stromy do trakčního vedení brání také provozu v úseku Kouty nad Desnou - Velké Losiny.
Výstraha meteorologů platí od středečního dopoledne, foukat může na severovýchodě Česka vítr s nárazy kolem 80 kilometrů v hodině, na horách může rychlost větru přesáhnout 90 kilometrů za hodinu.
Ve středu ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v nižších polohách naměřila nejvyšší náraz větru stanice Šternberk, a to 89 km/h a i ve čtvrtek ráno se tam objevují nárazy kolem 80 km/h, informovali meteorologové.