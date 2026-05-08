Prahou i Brnem prošly Majálesové průvody, studenti slavili hudbou i recesí

Centrem Prahy v pátek prošlo zhruba sto mladých lidí v kostýmech, převlečení byli například za pralidi či bandity. Jednodenní studentský festival vyvrcholí odpoledne v Kampusu Hybernská, nabídne studentské kapely, divadla či autorská čtení a debaty. Na programu je i volba krále či královny Studentského Majálesu se slavnostní korunovací ve 14:45, část programu bude v angličtině. Akce je volně přístupná.
Průvod studentů vyšel zhruba v 10:20 z Kampy, odkud pokračoval přes Národní divadlo, Karlovo náměstí, Staroměstské náměstí a do Kampusu Hybernská. Cestou jednotlivé družiny provolávaly hesla na podporu svých kandidátů na krále Majálesu, zpívaly a skandovaly hesla jako „studenti všude, Majáles bude“.
Jednou z kandidátek byla například Věstonická venuše, kterou studenti převlečení za pralidi nesli na nosítkách, cestou troubili na lesní roh. Další skupina byla převlečená za bandity a doprovázela svého kandidáta Humrita Bandita. Průvod zval cestou lidi, aby se k němu přidali, družina kandidáta Ivana Mládka hrála píseň Jožin z bažin.
Během trasy dělali studenti několik zastávek, kde plnili úkoly. Například u Národního divadla hráli kradení ocásků, na Karlově náměstí šest kandidátů představilo své volební programy. Na Staroměstském náměstí měly jednotlivé skupiny utvořit co nejdelší řetěz z bot, nesměly ale použít své vlastní, a tak si vyměňovali boty mezi sebou a prosili kolemjdoucí turisty.
„Studentstvo má hlas, který má být slyšet a studentský Majáles je místo, kde může být slyšet a kde dostávají všichni studenti a studentky prostor ukázat, co umí, o čem přemýšlí, nad čím si lámou hlavu,“ řekla ČTK Kateřina Škorvánková ze spolku Studentský Majáles, který akci pořádá.
Program pokračuje v kampusu Hybernská, nabízí vystoupení studentských kapel, slampoetry, divadlo či autorské čtení studentské poezie. Na programu je i akademická debata a promítání filmu o LGBTQ+ komunitě v Thajsku či workshop oprav si svůj počítač. Součástí festivalu jsou také stánky studentských spolků a neziskových organizací.
Kořeny studentské slavnosti majálesu sahají až do 15. století. Původně to byly výlety studentů s učiteli do přírody se zpěvem, recitací a divadlem. Od 19. století majáles získal podobu karnevalového a recesistického průvodu s volbou krále.
Tradice v Česku ochabovala po druhé světové válce, komunisté se v poválečných letech snažili studentské slavnosti proměnit v organizovanou svazáckou manifestaci po vzoru prvomájových politických průvodů. Původní duch akce se postupně vracel po pádu Stalinova kultu v roce 1956.
Oficiálně byly slavnosti povoleny v roce 1964. O rok později se v Praze uskutečnila zřejmě nejznámější majálesová slavnost, když byl králem zvolen americký básník a představitel beatnického hnutí Allen Ginsberg. Tradici majálesů přerušila normalizace, studenti akce obnovili v roce 1990.
Brnem projely alegorické vozy
Tisíce studentů v pátek dopoledne prošly i centrem Brna v Majálesovém průvodu z náměstí Svobody přes Pekařskou ulici a Mendlovo náměstí na brněnské výstaviště. Po poledni tam začal letošní ročník festivalu Majáles, do kterého se zapojují také organizační týmy z univerzit i středních škol.
Mladí lidé v průvodu doprovázeli šest alegorických vozů, pět za brněnské univerzity a jeden za střední školy.
Každoroční majálesový průvod je jedinou neplacenou částí festivalu, letos v něm mohli lidé slyšet kapely Chinaski, Vypsaná fixa, Refew či Manene. Po úvodním vystoupení studentských kapel na náměstí Svobody se průvod pomalým tempem vydal přes Zámečnickou ulici a Dominikánské náměstí na Pekařskou a odtud přes Mendlovo náměstí na výstaviště. Po celou dobu hlasitý průvod doprovázely desítky policistů i strážníků, kteří dohlíželi na pořádek i dopravu.
Brněnský Majáles letos připravil několik novinek, většina z nich se týkala vstupného. Poprvé se pořadatelé spojili s platformou Spotify. „Partnerství se Spotify je pro nás splněný sen. Pro většinu našich návštěvníků je Spotify každodenním zdrojem oblíbené hudby. Teď si prostřednictvím Spotify najdou i svůj oblíbený festival,“ uvedl za pořadatele Michal Šamánek.
Na hudební platformě je už od konce dubna dostupný oficiální majálesový playlist, který odpovídá letošnímu line-upu festivalu. Poslechnout si jej lidé mohou až do poloviny května.
Další dvě novinky souvisí se vstupenkami, které lze koupit na webu festivalu. Pořadatelé letos poprvé umožnili vstupenky koupit na splátky nebo s odloženou platbou. Novinkou je také větší odstupňování ceny vstupenek podle věku návštěvníků. Počet prodaných vstupenek a návštěvnost festivalu pořadatelé neuvádějí.
Brněnský Majáles na brněnském výstavišti potrvá až do časných hodin sobotního rána, na třech pódiích vystoupí téměř tři desítky kapel a dýdžejů, mimo jiné je na programu brněnská premiéra koncertního projektu BUKA, tedy uměleckého alter ega tuzemského rappera Viktora Sheena, vystoupí Ben Cristovao, Dorian & Lboy, Jiří Korn, David Koller či Horkýže Slíže. Před 20:00 je na programu korunovace nového krále a královny festivalu, na které kandidují páry ze všech pěti univerzit.