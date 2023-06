Princ Harry se stal v úterý prvním členem britské královské rodiny za posledních 130 let, který svědčil u soudu. Vysoká očekávání, že předloží nezpochybnitelná fakta, však zůstala spíše nenaplněna. Vévoda ze Sussexu sice přesvědčivě kritizoval tisk za to, že se mu celý život vměšuje do života, zatím však neukázal přesvědčivý důkaz nezákonného chování, kterým by ho prokazatelně poškodil. Či snad dokonce ohrozil na životě, jak tvrdí žaloba.