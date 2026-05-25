Právní zástupce poškozeného ministerstva spravedlnosti Jaroslav Ortman řekl na místě serveru Novinky.cz, že Titz se k věci vyjádřil, neodpovídal ale na otázky policistů. Minulý týden byli podle Ortmana u výslechu jak bývalý ministr Pavel Blažek (dříve ODS), tak jeho exnáměstek Radomír Daňhel.
Titze, Blažka a Daňhela obvinili kriminalisté z NCOZ počátkem letošního května, a to ze zneužití pravomoci a z praní špinavých peněz. Všichni tři muži si podali stížnost. Blažek, který loni kvůli kritice po přijetí daru rezignoval, dlouhodobě trvá na své nevině. Všichni tři jsou stíhaní na svobodě, hrozí jim pět až 12 let vězení.
Brněnský advokát Titz v pondělí při odchodu ze služebny na dotazy novinářů nereagoval. Jeho advokát Lukáš Trojan se omluvil s tím, že k vyjádření nemá od Titze zmocnění.
„Já se vyjádřím jenom k formě, k obsahu nikoliv, protože s obsahem musím nejdřív seznámit klienta - ministerstvo. Pokud jde o formu, výslech trval zhruba půl hodiny. Pan obviněný se vyjádřil k věci, zčásti četl, zčásti spontánně,“ popsal Ortman. Dodal, že z Titzova vyjádření ho nic nepřekvapilo. Doplnil také, že Blažkův výslech se uskutečnil dříve, a to bez Ortmanovy účasti.
Daňhel byl podle serveru Novinky.cz u výslechu Na Perštýně v pátek, a to dvě a půl hodiny. Rovněž jej nekomentoval. „Samozřejmě,“ reagoval pouze na otázku, zda odmítá vinu. Bývalého ekonomického náměstka hájí Radek Šmerda, který se dnes zúčastnil i Titzova výslechu.
Titz jako právník zastupoval dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Jiřikovský čelí v kauze daru obvinění od loňska, a to z legalizace výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market.
Případ dozoruje olomoucké vrchní státní zastupitelství. Česká advokátní komora se kvůli kauze bude zabývat možným pozastavením výkonu advokacie jak Titzovi, tak Blažkovi. Na Titze podala komora i kárnou žalobu, v níž tvrdí, že důsledně nezkontroloval původ Jiřikovského bitcoinů a nevyhodnotil jeho dar jako podezřelý obchod podle zákona proti praní špinavých peněz.
|
15. srpna 2025