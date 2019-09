Tlak ochránců na cirkusy roste. Příští rok přestaneme kočovat, chybí nám personál, upozornil Berousek

Praha Žádné hologramy místo zvířat ani větší počet akrobatů. České cirkusy i přes neutuchající protesty části veřejnosti změnu programu pro následující sezonu nechystají. Přesto se zanedlouho v tomto oboru jedna zásadní změna odehraje. „V příštím roce budeme otevírat zábavní park a přestaneme kočovat,“ uvedl pro LN Jiří Berousek, majitel Národního cirkusu originál Berousek.

Důvodem, proč se chce usadit, ale není možný zákaz drezury divokých zvířat ani neshody s protestujícími. „Nemáme zaměstnance, chybí nám technický personál, ošetřovatelé zvířat a řidiči,“ vysvětluje principál.

Cirkusům podle Berouska nejvíce uškodila loňská kauza zabíjení tygrů a nelegálního obchodu s nimi. Případ se týkal Ludvíka Berouska, zakladatele Zooparku Bašť, který pochází z klanu Berousků. „Jmenovec nemá nic společného s cirkusy, je to obchodník se zvířaty a my se od něj distancujeme,“ říká Jiří Berousek, jehož cirkusové turné začíná zítra v pražské čtvrti Háje.

I když kočovníci tvrdí, že o zvířata v manéži je stále zájem, některá města cirkusy odmítají s tím, že v nich vystupují čtyřnohé hvězdy. Sám Berousek se s neochotou setkal.

V novém parku, který má stát v Berouskově zimovišti u Českého Brodu, zůstane šapitó, kde budou vystupovat umělci i zvířata.

„Na možný zákaz se připravujeme už asi pět let, zvířata bychom neprodali, chovali bychom je v malé zoologické zahradě uvnitř parku,“ přiblížil své plány majitel cirkusu se zhruba 110 zvířaty. V současné době se Berouskova show skládá z poloviny z artistů, druhou část tvoří zvířata. Stejný poměr dvounohých a čtyřnohých vystupujících udává i Cirkus Andres, který potvrzuje stálou návštěvnost a změnu programu nechystá. Tradičních vystoupení se zvířaty se drží i Cirkus Humberto, jenž po prázdninové pauze zavítal do pražské Krče.



Zákaz na Slovensku se dotkne i českých cirkusů

Kvůli legislativě čeští cirkusáci divoká zvířata ze svých programů vyškrtávat nemusí. Zákonodárci na sousedním Slovensku se ale rozhodli k razantnějšímu kroku. „Zákaz vystupování a drezury zvířat v cirkusech ještě neplatí, ale s největší pravděpodobností začne platit v lednu příštího roku,“ řekl LN mluvčí slovenského ministerstva zemědělství Michal Feik. Ministerstvo v tuto chvíli čeká na schválení vyhlášky, jež určí přesný seznam zvířat, kterých se zákon bude týkat. „V legislativě už to je, nacházíme se v poslední fázi,“ dodal mluvčí s tím, že ministerstvo si za zákazem tvrdě stojí. Podle prvotních plánů měl zákaz platit od prvního září letošního roku.



Čeští kočovníci, kteří na Slovensko pravidelně dojíždí, si ale nepřipouští variantu, že by se zvířat museli vzdát. „Nevěřím tomu, že zákaz začne platit. Myslím si, že i v dalších letech budeme fungovat,“ řekl principál Antonín Aleš z českého Cirkusu Aleš, jenž vystupuje výhradně na Slovensku a právě začíná podzimní sezonu. Slovensko nemá žádné vlastní cirkusy, které by sídlily přímo v zemi, všichni kočovníci jsou tudíž ze zahraničí. Skeptický postoj k plánovanému zákazu má i drezérka lvů a tygrů Stanislava Šimková z českého Cirkusu Metropol, který své cesty zaměřuje také hlavně na Slovensko. Změny zatím neplánuje. „Náš program se skládá pouze a jen z vystoupení se zvířaty,“ doplnila Šimková.

Principál Aleš tvrdí, že když zákaz začne platit, jeho cirkus šňůru po Slovensku nepřeruší. „Divoká zvířata bychom si nechali a kočovali by s námi. Vystupovali bychom jen se zvířaty, které by zákon povoloval,“ řekl. Slovenské ministerstvo zemědělství předpokládá, že se zahraniční cirkusy přesunou do zemí, kde zákaz neplatí. „V nejlepším případě by chovatelé měli přehodnotit strategii a s postupem času přestat divoká zvířata chovat,“ dodala mluvčí ministerstva.

Udělování licencí

V České republice je 57 cirkusů, ovšem do tohoto čísla spadají i menší společnosti zabývající se drezurou nebo výcvikem zvířat pro reklamu či film. V říjnu loňského roku ministerstvo zemědělství navrhlo úplný zákaz vystupování zvířat v cirkusech, avšak letos od něj couvlo. Na místo toho v květnu přišlo s novým řešením – cirkusy budou muset získat licenci od Státní veterinární správy, jejíž platnost bude na pět let. Pokud chovatelé poruší stanovené podmínky, dočkají se okamžitého odebrání licence a zákazu vystupování. Novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která zahrnuje zavedení licenčních řízení, budou poslanci projednávat v prvním čtení nejspíš v září. „Podle předpokladů začne novela platit v prvním čtvrtletí roku 2020,“ uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.



S novelou zákona nesouhlasí ochránci z organizace Svoboda zvířat, podle kterých udělování licencí prohlubuje dvojí ochranu. „Stejné zvíře, jako je například medvěd, má zákonem nastavené jiné podmínky chovu v cirkusu ve srovnání s podmínkami v soukromých chovech a zoologických zahradách,“ vysvětlila koordinátorka kampaně Cirkusy bez zvířat Lucie Hemrová. Podle ní dva medvědi v soukromých chovech a zoologických zahradách musí mít výběh alespoň o rozloze 150 metrů čtverečních, zatímco pro medvědy žijících v cirkusech zákon nestanovuje velikost venkovního výběhu vůbec.

Není lehké určit, zda české publikum má o zvířata v manéži zájem, či nikoliv, jelikož průzkumy veřejného mínění přináší rozdílné výsledky. Podle zářijového průzkumu agentury Focus, na nějž se odkazuje nezisková organizace Svoboda zvířat, by 74 procent Čechů souhlasilo s rozšířením zákazu využívání zvířat v cirkusech na alespoň volně žijící (divoká) zvířata. „Je to trend, který trvá už několik let. Lidé si více uvědomují, že využívat zvířata čistě pro zábavu, je přinejmenším neetické,“ řekla Hemrová. Ovšem nejnovější průzkum agentury STEM/MARK z dubna ukazuje, že šedesát procent občanů považuje zvířata za neodmyslitelnou součást manéže, což hraje do karet zase cirkusákům.

Protestujícím se nelíbí drezura zvířat za účelem výdělku a zábavy.

Aktivisté ze Svobody zvířat se snaží prosadit i tzv. záchranná centra. „V centrech by se postarali o zvířata, kterým by cirkusy po zákazu nebyly schopné zajistit péči,“ vysvětlila Hemrová. Ovšem ochránci počítají s variantou, že většina principálů by se o svá zvířata postarala. Vhodným řešením je podle aktivistů přechodné období, které umožní cirkusům se na zákaz drezury divokých zvířat připravit. „Třeba pět let. Stejně jako tomu bylo u kožešinových farem,“ dodala koordinátorka kampaně Cirkusy bez zvířat.