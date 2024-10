Vnitro chce zakázat tlumiče. Asi moc koukají na bondovky, kritizuje expert

O záměru zakázat tlumiče informoval ministr Vnitra Vít Rakušan už na konci září. Hlavním argumentem je podle něho potřeba reakce na tragickou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. „Naše zbraňová legislativa sice není špatná, ale pořád je co zlepšovat, a pokud jde o bezpečí a životy lidí, určitě to má smysl,“ uvedl po jednání bezpečnostního výboru Rakušan na sociální síti X.

Jeden z příznivců návrhu, Petr Letocha bojuje za zákaz tlumičů i proto, že podle něj není relevantní důvod vlastnit takový předmět při sebeobraně. „Pokud někdo říká, že zbraň si pořizuje pro sebeobranu, tak si opravdu nemyslíme, že je na místě, aby si k tomu ještě pořizoval tlumič,“ sdělil redakci iDNES.cz.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Navrhnu přísnější regulaci tlumičů a lepší evidenci střeliva.

To je jeden ze závěrů dnešního dalšího jednání široké pracovní skupiny ke zbraním, kterou jsem vytvořil po tragických událostech na Filozofické fakultě. Naše zbraňová legislativa sice není špatná, ale pořád je co… https://t.co/vYGtlixYRE oblíbit odpovědět

Proti pozměňovacímu návrhu je ale část výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny i oslovení experti. „Někteří zákonodárci si ve snaze sbírání politických bodů našli hlavního nepřítele – tlumiče. Asi se dívali na bondovky, kde to je jen takové zasyčení,“ kritizoval pro iDNES.cz podplukovník Pavel Černý, dlouholetý střelecký instruktor Policie ČR. Rozdíl v hluku oproti zbrani bez tlumiče je ve skutečnosti velmi malý. Hlasitost sníží pouze o zhruba 10 – 15 decibelů.

Návrh zákazu tlumičů u krátkých zbraní Zákaz tlumičů je součástí pozměňovacího návrhu novely zákona o zbraních a střelivu.

Součástí zákona je i povinnost lékařů lustrovat podezřelé pacienty v centrálním registru zbraní a nahlašování podezřelých nákupů.

Na zasedání výboru pro bezpečnost nebyl návrh přijat o jeden hlas; znovu se bude projednávat ve Sněmovně.

Tlumiče povolila v roce 2021 novela, kterou prosadila vláda ANO a ČSSD. Tehdy byly hlavním argumentem střelnice, které jsou blízko obydlí a bez použití tlumičů ruší okolí. Stejný argument používají zástupci střelnic i nyní.

„Střelnice musí nyní splňovat poměrně přísné hlukové limity. Tlumiče jim tak zvýší počet střel, které se nezapočítávají do povoleného počtu překračující tento limit,“ vysvětlil jednu z výhod Jan Korecký ze Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní LEX. Podle expertů také může pomoci k ochraně sluchu. A to i v případě ochrany domova, kdy by u některých z přítomných mohlo dojít k jeho poškození.

Podle odpůrců zákaz nic nevyřeší

Poslanci, kteří s pozměňovacím návrhem nesouhlasí, navíc argumentují tím, že zákaz jako takový problematiku tlumičů nevyřeší. „Tlumičů je mezi obyvateli mnoho. Lze si ho vyrobit nebo sehnat na černém trhu,“ sdělil redakci Karel Krejza (ODS), který se hlasování zdržel. „Kdo si chce tlumič nelegálně obstarat, tak to udělá,“ souhlasí s ním jeho kolega z výboru pro bezpečnost Jiří Mašek (ANO).

Na tuto stranu argumentů se přidávají i oslovení experti. „Tlumič je velmi jednoduchý předmět. Je to vlastně roura, kterou si aspoň trochu zručný člověk dovede vyrobit v garáži,“ vysvětloval Černý. Hlavní rozdíl by podle něj byl ve výdrži daného předmětu. Zákaz jako takový ale považuje za nesmyslný. „Problémem mohou stejně tak být bodnořezné zbraně nebo benzin,“ uzavřel.

Poslanec Letocha s takovými výtkami souhlasí, ale nejsou podle něj důvodem pro stažení pozměňovacího návrhu. „Tlumič se sice na černém trhu asi sehnat dá, ale my jako zákonodárci bychom neměli jít naproti lidem, kteří se ho budou snažit získat,“ oponoval.

Nyní projednávaný zákon může přinést další změny, například již zmíněnou lepší evidenci střeliva. Bude záležet na poslancích, jaké změny ještě navrhnou. Pokud bude zákon přijat, začne platit rovněž se začátkem roku 2026.