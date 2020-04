Tlusté plastové pytle i vynášení košů do 24 hodin. Jak nakládat s odpadem v období pandemie

Praha Zvláštní doba vyžaduje i zvláštní nakládání s odpady. Šetrnost k životnímu prostředí jde trochu stranou, koronavirus s sebou do Česka přinesl i pobídku k většímu používání plastů. Ministerstvo životního prostředí sestavilo několik bodů, které je potřeba během pandemie dodržovat. Jiná pravidla platí pro ty, kdo podléhají zpřísněnému domácímu režimu z opatrnosti, jiná pro ty, kdo jsou v povinné karanténě nebo je přímo postihla nemoc covid-19.

Ti, kdo přišli do styku s novým koronavirem, by se měli vybavit pevnými plastovými pytli na odpad. Koš by měli vynášet nejpozději do 24 hodin a ošetřit ho dezinfekcí.

„Aby bylo možné udržet základní občanské služby jako svoz a likvidace odpadu, je potřeba chránit popeláře před kontaktem s nákazou. Běžný domácí odpad, který nepočká, je nutné zabezpečit a až poté odložit do černé popelnice nebo kontejneru,“ uvádí mluvčí ministerstva pro životní prostředí Petra Roubíčková.

Roušky i rukavice patří do plastu

Co ale přesně znamená zabezpečit? Pokud je člověk šťastlivec a s novým virem nepřišel do styku, může odpad do černých popelnic vyhazovat, jak je zvyklý. Neplatí to ovšem pro ochranné pomůcky. Jednorázové roušky, respirátory, ale i rukavice by měly totiž být zabaleny do plastového obalu a pak ještě do jednoho většího, pevně zavázaného.

Lidé v karanténě a nemocní se mají řídit jinými pravidly. „Veškerý odpad, včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků, ukládejte do plastových pytlů na odpady. Ty by měly mít minimální tloušťku 0,2 milimetru. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné obal zdvojit, plastový pytel tedy vložte ještě do druhého a zavažte. Po naplnění, nejpozději však do 24 hodin, pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem,“ uvádí ve svých pokynech ministerstvo. Teprve pak může přijít pytel s odpadky do popelnice na směsný odpad.

Otázku, jak během pandemie třídit, pokládal už v březnu i předseda Svazu měst a obcí František Lukl. „Lidé kupují balenou vodu a nechtějí přestat třídit, což je dobře. Chtěli jsme mít reakci Ústředního krizového štábu, jaké je riziko, když se plasty, sklo i papír dostanou na recyklační linku, kde je lidský faktor,“ uvedl Lukl pro Lidovky.cz.

Na plastové lahvi může virus vydržet i pár dní

Podle ministerstva, které pokyny vydalo po konzultaci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ), by třídit měli nyní jen ti, kdo nepřišli s nemocí do styku. Pro ostatní platí jediný pokyn: netřiďte. Virus se totiž šíří i kontaktem s věcmi, kterých se nemocný dotýkal. Různé studie uvádí, že virus se na některých materiálech může držet i poměrně dlouhou dobu. Nejdéle na nerezových površích a na plastu. O to víc pak může být pro popeláře i ty, kdo stojí u třídicích linek, nebezpečný. Podle některých studií na zmíněných materiálech virus ulpí dva až tři dny, na kartonu vydrží až 24 hodin.

„Teoreticky existuje možnost expozice viru způsobujícího covid-19 u pracovníků nakládajících s infikovanými odpady v případě, že nebudou dodrženy základní hygienické a bezpečnostní postupy. Pracovníci, kteří s odpady nakládají, musí být vybaveni vhodnými osobními ochrannými pomůckami a měli by být proškoleni o jejich používání,“ uvádí na svých stránkách SZÚ.

Rouškami, rukavicemi a dalšími bezpečnostními prvky se odpadové firmy snaží zásobovat i Česká asociace odpadového hospodářství. „Hygienici vydali příslušné pokyny a provozovatelé se jimi řídí. Zajistit jsme se snažili zejména dostatečné množství předepsaných ochranných pomůcek, aby provoz třídicích linek, ale i samotný svoz odpadů měst a obcí nebyl ohrožen,“ napsal pro Lidovky.cz výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka.

Se sběrnými dvory počkejte

SZÚ ve svých pokynech dodává, že dosud neexistuje žádný důkaz, že by došlo k nakažení či přenosu viru přes přímý, nechráněný kontakt s odpadem. Přesto ústav doporučuje, aby si každý po nakládání s odpady umyl ruce mýdlem. Neměl by se ani dotýkat obličeje, úst, očí, nosu nebo otevřených ran. Stejně tak by se nemělo jíst, pít ani kouřit. „Směsný komunální odpad je nutno z hlediska ochrany pracovníků považovat vždy za odpad nebezpečný,“ uvádí ústav.

Co se týče odpadu, který by měl přijít do sběrného dvora, ministerstvo radí počkat s jeho odnosem, až skončí nouzový stav a zákaz volného pohybu osob.