To nemáme pět moudrých? České tajné služby mají být pod kontrolou, do orgánu se již dva roky hledají lidi

PRAHA Už od ledna 2018 platí zákon, který počítá s ustanovením pětičlenné rady moudrých, jež má kontrolovat české tajné služby. Přesto vláda dodnes nepředložila Poslanecké sněmovně soupis jmen, jež by do orgánu nezávislé kontroly, jak se instituci úředně říká, ráda vyslala.

Zpravodajské služby přitom systematicky narušují soukromí a základní lidská práva jednotlivců (se souhlasem soudu), aby mohly efektivně chránit společnost. To s sebou ovšem nese nemalé riziko zneužití. Stejně tak často se o činnosti zpravodajců šíří bludy. Obojí je nepříjemné a škodí demokracii.



Pro konkrétní příklady netřeba chodit daleko. Zneužití armádních špionů v kauze Nagygate, stamilionové defraudace v civilní rozvědce či naposledy kvazi kauzy okolo údajného agenta s ricinem.

A existuje ještě jeden dobrý důvod, proč by rada moudrých měla vzniknout. Do práce zpravodajců – snad s výjimkou ředitele služby – nikdo nevidí. Dodejme, že stálé sněmovní komise ke kontrole Bezpečnostní informační služby (BIS), Vojenského zpravodajství (VZ) a Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) představují bezzubou kontrolu. Ředitelé služeb se jich nebojí. Dobře totiž vědí, že do takzvaných živých spisů, které ještě neskončily, se poslanci nemohou dostat. Kardinální pravomocí vstoupit do ještě neskončených kauz by měla být obdařena právě rada moudrých. Jenže její ustanovení ani po 31 měsících není v dohlednu.

Kde je opozice?

Premiér Andrej Babiš i ministr vnitra Jan Hamáček si v minulosti stěžovali na příliš přísná pravidla pro výběr vhodných adeptů. Kromě právního vzdělání musejí mít kandidáti nejpřísnější bezpečnostní prověrku, věk minimálně 40 let a v posledních třech letech nesměli pracovat v bezpečnostním sboru. Zároveň nesmí jít o aktivní politiky či soudce.

Právě k vůli náročným kvalifikačním předpokladům se začalo mluvit o jejich rozvolnění. Jenže ani to se dodnes nezhmotnilo v návrhu změny zákona.

„Na Úřadu vlády je nějakých osm jmen. Snad to už bude,“ řekl pro Lidovky.cz zdroj z bezpečnostní komunity v reakci na otázku, kdy bude znám seznam deseti jmen. Ten totiž musí vláda předložit sněmovně, která pak v hlasování posvětí pětičlenný tým rady moudrých.

Zpravodajské služby bývají často podezírané, že pracují pro stávající politický establishment ke škodě opozice. O to víc je zarážející, že v Česku z opozičních lavic prakticky nezaznívá kritika kabinetu za neschopnost najít v desetimilionové zemi pět moudrých a statečných.