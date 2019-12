Tohle je Česko, má říct nové logo. Tuzemská ministerstva může čekat ‚rebranding’ pod novou značkou

Praha Česká republika se už nechce prezentovat jen jako země hokeje a piva. K modernější image by mělo přispět i nové jednotné logo, pod nímž by vystupovaly různé instituce státu.

Zeleno-modro-žlutá změť pruhů, designový ornament ve dvou odstínech modré či oranžové, zelené, modré a červené pole s těžko rozluštitelnými znaky. Tak vypadají jen namátkově vybraná loga resortů místního rozvoje, dopravy a zdravotnictví. Cizince by ani nenapadlo, že spolu tyto úřady úzce souvisí, stejné je to i u zbytku resortů. Změnit by to měla koncepce Country for the Future (Země pro budoucnost), s níž operuje ministerstvo průmyslu a obchodu a jež by se měla stát sjednocující značkou pro české instituce na mezinárodním poli.

Logo vytvořil pro novou koncepci designér Pavel Fuksa.

„Chceme s tímto konceptem pracovat citlivě, nemáme v plánu žádnou revoluci,“ řekl serveru Lidovky.cz ministr průmyslu Karel Havlíček. V rámci jeho resortu vznikl pro potřeby sjednocování české image za hranicemi národní marketingový tým. Do něj spadají zástupci z jednotlivých ministerstev, nejčastěji členové tiskového či marketingového oddělení. Právě jejich spolupráce v jednom týmu má umožnit, aby se Česko prezentovalo jednotně.

Country for the Future je původně inovační strategie země na příštích jedenáct let, se kterou vláda přišla začátkem letošního roku ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Součástí materiálu, který představuje devět klíčových oblastí strategie, je také kapitola chytrý marketing. Právě ta má za cíl vybudovat značku České republiky jako lídra v inovacích. Za úkol si například dává „komunikovat ČR jako zemi s vědeckým potenciálem, vyspělým průmyslem a výzkumem v četných oborech, se vzdělanými a vynalézavými lidmi s velkou invencí“.

„Byli bychom rádi, kdyby se z tohoto konceptu stal jakýsi super brand, jenž bude lehce rozpoznatelný,“ uvedl Havlíček s tím, že loga jednotlivých resortů mají prozatím zůstávat vlastní. Připustil ale, že logickým krokem by v další fází byl tzv. „rebranding“ – tedy vytvoření grafického manuálu, ze kterého by se vytvářela loga nová.

Ministerstvo průmyslu i premiér Andrej Babiš si zatím novou koncepci chválí, má podle nich úspěch mezi podnikateli, kteří o používání loga na zahraničních jednáních žádají. „Během jednoho roku se z toho stal symbol celého hospodářství, označení se začalo přirozenou cestou šířit a používat nejen v podnikání, akademické sféře, vědě, ale zajímat začalo i širokou veřejnost. Lidé nás žádají o samolepky, placky i odznaky,“ řekl portálu Lidovky.cz Babiš. Podle něj v zahraničí oceňují, že Česko už nečerpá jen ze svých historických úspěchů, ale chce se prezentovat jako země plná inovativních lidí a firem.

‚Různorodá loga nejsou ve světě běžná praxe‘

Konkrétní zkušenosti má s prezentací značky ČR například agentura CzechTourism věnující se rozvoji turismu. „Výhody jednotné prezentace jsou rozhodně finanční – aktuálně má každé české ministerstvo svoje logo, což není ve světě běžná praxe. Německo, Slovensko, Británie se prezentují jednotně. Nyní si každá organizace platí nová loga, ale po této reformě všichni ušetříme,“ sdělil serveru Lidovky.cz ředitel agentury Jan Herget.

Pro lákání turistů do Česka fungovala v minulosti kampaň Land of Stories (Země příběhů), která čerpala z minulosti. To by se nyní podle Havlíčka mělo změnit. „Česko už nemůže být jen zemí piva a hokeje. Pověst země piva a párků mívalo například Bavorsko, ale právě tam se zavádění nového brandu povedlo. Dnes je to velmi prestižní značka,“ srovnal Česko se sousední německou spolkovou zemí Havlíček. Jako správnou cestu vypíchl například prezentaci České republiky na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde se stánky podařilo sladit do jednotné koncepce. „Dříve jste po veletrzích museli běhat a hledat jednotlivá ministerstva, to se nyní mění,“ věří ministr.

Podle toho už se značky již stihlo chytit například ministerstvo zahraničí, které ji rádo prezentuje společně se svým znakem českého lva. Také ministerstvo obrany už prý vytipovalo seznam mezinárodních akcí, na nichž by se stále ještě nová značka mohla prezentovat.

V podobném duchu se před několika lety nesla také debata o používání pojmenování Czechia jako zjednodušení názvu země. Podle Havlíčka se ukazuje, že to ne všude funguje. „Komu to vyhovuje, toho necháváme označení Czechia používat. Jinak má ale v zahraničí větší jméno klasické označení Czech Republic. Nejvíce je ale známá ta nejstarší varianta, tedy Czechoslovakia,“ uznává ministr.

V souvislosti s tím minulý týden otevřela téma anglického ekvivalentu pro název Česko také Eva Dvořáková z ministerstva zahraničních věcí. Podle té by Černínský palác rád viděl nápis Czechia také na sportovních dresech českých reprezentantů.