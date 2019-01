Ťok na koberečku. Babiš požaduje vysvětlení za obří kolaps na D1

PRAHA Rozšíření provozu v rekonstruovaných úsecích dálnice D1 má zabránit dalšímu kolapsu. Premiér Babiš si kvůli zpoždění modernizace dopravní tepny pozval ministra dopravy Dana Ťoka.

Kritickou dopravní situaci na nejvytíženější dálnici v Česku o víkendu prozatímně vyřešilo odstranění svodidel, jež rozšířilo na opravovaném úseku oboustranný provoz do dvou pruhů. Zpovídat se z příčin obřího kolapsu, který v prosinci až na 14 hodin uvěznil řidiče v mnohakilometrových kolonách, se v pondělí dopoledne přijde do pracovny premiéra Andreje Babiše (ANO) ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).



„Chci vědět, jak se zakázka na opravu soutěžila, kdy se zjistilo, že ta firma nefunguje a proč ji už dříve nevyměnili. Také mě zajímá, proč nebyla další firma v záloze a proč začali věc řešit až po kritice,“ uvedl včera premiér v pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Provoz na dálnici totiž zkolaboval po hustém sněžení v úseku, který se potýká se zpožděním dokončení modernizace. Kvůli nedokončeným stavebním úpravám musel zůstat zúžený provoz do dvou pruhů, kde je omezena maximální rychlost na 80 kilometrů v hodině. Přitom práce, jež v soutěži vyhrálo konsorcium tvořené italskou stavební firmou Toto Costruzioni Generali a českou společností Geosan Group, měly být hotové do konce listopadu, po zimní přestávce měly pokračovat až na jaře.

Zkrachovalý dodavatel

„Doufali jsme, že do 16. prosince kalamitní sníh nepřijde, protože do té doby bychom to zvládli,“ uvedl koncem loňského roku ministr dopravy Ťok. Za svůj výrok sklidil ostrou kritiku. Babiš včera v ČT uvedl, že resort dopravy situaci na rekonstruované dálnici nezvládl. Přímo osoby ministra dopravy se však premiér v pořadu zastal.

„Bohužel se nám jeden rekonstruovaný úsek nepovedl, respektive nepovedl se výběr dodavatele, který během stavby zkrachoval. Ale teď jsou všichni opoziční politici chytří, že jsme to mohli celé vyřešit už na podzim a firmu dávno vyhodit. Nikdo už ale nedomýšlí, že vyhozením firmy se problém neřeší, ale začíná,“ uvedl Ťok v sobotním rozhovoru pro MF DNES.

Od premiéra si šéf resortu dopravy vyslechl kritiku za nezvládnutou komunikaci. „Pan ministr má výsledky, ale nechápe, že svoji práci musí umět prodat,“ pokáral ministra Babiš. Celkově Ťokovo angažmá ve vládě však ministerský předseda pochválil. Například uvedl, že se nikdy v historii nestavělo tolik, jako za Ťokova působení v resortu. Tuto skutečnost premiér demonstroval na číselných grafech, která však podle moderátora pořadu Václava Moravce nevycházela ze správných podkladů. To Babiš odmítl.

Babiš uvedl, že ministr Ťok dokončil spojení Prahy s Ústím nad Labem a Prahy s Hradcem Králové a na D1 zprovoznil 26 nových kilometrů. „Příprava dopravní stavby od schválení záměru do zahájení výstavby trvá třináct let,“ zdůraznil Babiš. Podle čísel Nejvyššího kontrolního úřadu se v roce 2016 uvedlo nově do provozu šestnáct kilometrů, rok na to sedmnáct kilometrů a loni jen čtyři.

Dopravní omezení zůstává

Na rekonstruovaném úseku mezi 90. až 94. kilometrem nejstarší české dálnice byla již včera dopoledne ve směru na Prahu odstraněna všechna dočasná svodidla. Ve směru na Brno stavební dělníci dokončili demontáž svodidel a dočasného dopravního značení během nedělního večera. Cílem jejich snažení bylo, aby se v pondělní dopravní špičce už dalo úsekem lépe projet.

Dopravní omezení však stále zůstává na zbytku rekonstruovaného úseku. Jde o dalších zhruba deset kilometrů mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem; silničáři tam musejí nejprve zasypat středová svodidla, jež stavební firma před dokončením opustila. Následně nainstalují svodidla ke středovému pásu vozovky. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že na tomto úseku bude provoz rozšířen koncem ledna.