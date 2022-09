Poslanci kývli na dvě piva na vodě. Schválili toleranci půl promile alkoholu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Tolerance má platit pouze pro vymezené úseky vodních cest, kde nehrozí velký provoz. Zároveň by se vztahovala pouze pro vůdce malých plavidel bez motoru. Poslanci se podobným návrhem zabývali už před třemi lety, tehdy nakonec schválen nebyl.

Poslanec Patrik Nacher, který změnu podporuje, návrh podpořil i tím, aby se tedy poslancům taky měřil alkohol. „Abychom šli sami příkladem, že by tady byl alkohoster, a ten kdo neprojde přes tu nulu, tak by měl zakázáno mluvit na mikrofon, když už tady nařizujeme, co mají dělat lidé venku,“ řekl Nacher.

Proti tomu se ohradil šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. Řekl, že by se neměl vytvářet dojem, že ve Sněmovně zasedá 200 alkoholiků a že on sám si dává nealko pivo Birell.

„Je dopoledne, doufám, že jsme tu všichni střízliví,“ řekl místopředseda Sněmovny Jan Skopeček z ODS.

„Bavíme se o rekreační činnosti. Nebudeme si nalhávat, že vodáci nekonzumují alkohol. Konzumují,“ hájiln svůj návrh, už když s ním přišel, Vojtěch Munzar z ODS. Ve Sněmovně to v pátek podpořil i jeho stranický kolega, ministr dopravy Kupka. Na změnu kývl i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.

Tomu se podivila Jana Pastuchová z ANO, zdravotní záchranářka.„Jestli to podpoří i ministr zdravotnictví, nemám slov,“ řekla Pastuchová. „Chlastání zaměňovat se svobodou je pro mě nepřijatelné,“ řekla její kolegyně Zuzana Ožanová.

Před konečným hlasováním je i novela služebního zákona, která zejména ruší funkce odborných náměstků na ministerstvech a ruší i omezení počtu takzvaných politických náměstků. Návrh koaličních poslanců předpokládá také další změny ve státní službě. Týkají se třeba zavedení funkčního období pro vedoucí úředníky a zrychlení výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě.