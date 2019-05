Senát chce toleranci k alkoholu i pro cyklisty. Po přejetí hranice z Rakouska jim teď hrozí pokuta

Praha Toleranci k malému množství alkoholu u vodáků chce Senát rozšířit i na cyklisty. Rozhodl o tom ve čtvrtek navzdory varování, že změnu Sněmovna nepřijme. Podle pirátského poslance Lukáše Bartoně se může stát i to, že zastánci tolerance k alkoholu v dolní komoře nedokážou do léta při opětovném schvalování znovu prosadit ani původní sněmovní verzi.

Sněmovnou přijatá novela o vnitrozemské plavbě počítá s tím, že vodáci by mohli plout po některých úsecích řek a vod s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. Pouze pro vůdce malých plavidel bez vlastního pohonu by platil zákonem stanovený limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Odpovídá to dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Na významných vodních tocích by i nadále platila nulová tolerance.



Anketa Souhlasíte s tolerancí alkoholu u cyklistů? Ano 56 Ne 33

Senát na návrh svého výboru pro územní rozvoj do poslanecké novely vložil změnu zákona o silničním provozu, podle níž by limit 0,5 promile alkoholu v krvi platil pro cyklisty na cyklostezkách nebo silnicích třetí třídy. Stejnou změnu obsahuje i samostatná senátní novela. I když její návrh Senát schválil už loni, Sněmovna jej teprve rozjednala na nynější schůzi.

Senátní novela má podle svých zastánců zabránit absurdní situaci, kdy v Rakousku smějí cyklisté popít víno, ale po přejetí hranice do Česka se vystavují finančnímu postihu. Cílem novely je mimo jiné umožnit lidem využívat vinařských cyklostezek, které cíleně vedou vinohrady a v okolí vinných sklepů, a přispět tak k rozvoji turistiky. Popotahováni policií by podle předkladatelů neměli být ani ti, kdo si dají pivo při vyjížďce na kole po venkově.

Tolerance alkoholu u vodáků by měla platit jen na takzvaných nesledovaných vodních cestách nebo účelových vodních cestách, a nikoli dopravně významných vodních cest.