Toman se prý vyjádřil ‚trošku neobratně‘. Záměna polského hovězího za argentinské se neprokázala

PRAHA Podezření, že některé luxusní pražské restaurace vydávaly hovězí maso z problematických polských jatek za argentinské, se nepotvrdilo. Novinářům to řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD), který informaci o podobných praktikách restaurací zveřejnil začátkem února. V úterý připustil, že se tehdy vyjádřil „trošku neobratně“. Zdůraznil nicméně, že kontroly prokázaly v několika restauracích falšování původu masa.

„Měl jsem od dozorových orgánů informace, že se toto v některých restauracích může dít... Podezření jsme nechali prošetřit, nedošlo k tomu, co bylo původní podezření, nicméně k falšování masa došlo,“ prohlásil Toman.



Toman před členy sněmovního zemědělského výboru začátkem měsíce řekl, že některé luxusní pražské restaurace vydávaly polské hovězí z problematických jatek za argentinské a účtovaly si tisícikorunu za porci. „Chci vás ubezpečit, že to nešlo do žádných low-costových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze. Braly to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za 1000 korun porci,“ řekl tehdy ministr. Konkrétní podniky neuvedl, řekl jen, že mají asijské názvy. „A tím nemyslím čínské restaurace,“ dodal. O několik hodin později novinářům řekl, že v pražské restauraci U Moťáka se podle veterinářů našlo 31 kilogramů masa neznámého původu. Restaurace poté oznámila, že se bude proti Tomanovým slovům bránit žalobou.

Asociace hotelů a restaurací: Ministr poškodil trh

Tomanova slova kritizovala například i Asociace hotelů a restaurací ČR, podle níž ministr poškodil domácí trh restaurací.



Ministr v úterý řekl, že nelze zveřejnit seznam podniků s pouhým podezřením na klamání zákazníka. „Ke konkrétním podnikům se může pouze ministerstvo i dozorové orgány vyjádřit pouze v případě konkrétních zjištění,“ dodal.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Jatka už byla uzavřena. Česko od 21. února zavedlo kontroly zdravotní nezávadnosti veškerého hovězího dovezeného z Polska. Důvodem bylo zjištění veterinářů, že stovky kilogramů dovezeného polského hovězího obsahovalo bakterie salmonely.