Tomanův tajemník Sixta mířil na diplomatický post, BIS to zatrhla. Do funkce jej měl předtím „tlačit“ Hrad

Uspěl ve výběrovém řízení ministerstva zahraničních věcí. Už byl jen krůček od jmenování českým diplomatem na ambasádě ve Washingtonu a od květnového přesunu do USA. Do nominace státního tajemníka ministerstva zemědělství Jana Sixty na prestižní post však nečekaně zasáhla BIS. Informace o podezřelých IT zakázkách na resortu zemědělství, do kterých měl být Sixta zapojen, vystavily stopku dalším ambicím. Tajná služba je totiž předala i ministru zahraničních věcí Janu Lipavskému (Piráti).