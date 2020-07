Tomanova spletitá cesta do ČSSD: ministr zemědělství se členství ve straně stále nedočkal

Praha Sociální demokraté nepřijali ani po roce a půl do svých řad vlastního ministra zemědělství. Důvodem může být byrokracie i vnitrostranické půtky. Z cesty ministra zemědělství Miroslava Tomana do řad ČSSD se stal takový sociálnědemokratický ležák. Ani po 501 dnech od podání přihlášky, jak serveru Lidovky.cz sám potvrdil, se totiž stranická průkazka v jeho peněžence neobjevila.

Toman se chtěl straně, díky které je už podruhé ministrem, za důvěru odvděčit podáním přihlášky. Učinil tak 16. února 2019. Jenže od té doby jako by ministrova žádost cestovala soví poštou Školy čar a kouzel v Bradavicích.



Problém může vězet v tom, že Toman chtěl vstoupit do stranické buňky v Průhonicích u Prahy, spadajících pod středočeskou ČSSD, zatímco trvalé bydliště má v Řepích, které náleží pod Prahu. V takovém případě musí podle stanov „transfer“ schválit většina dotčených stranických struktur.

V Řepích se Tomanova žádost objevila až loni v říjnu. Kde se osm měsíců toulala, není jasné. Buď ji nezvykle dlouho pozdrželi středočeští sociální demokraté, nebo ministr s přihláškou nespěchal a podal ji později. Sám Toman své stranictví příliš probírat nechce, natož aby se pokoušel vysvětlit, jak to s jeho přihláškou bylo.

V Řepích rozhodli 28. listopadu. Pak ale přišla další tříměsíční pauza, než se s žádostí vypořádala pražská ČSSD. „My žádost vyřídili letos 10. února, od té doby už je to na jiných,“ napsal serveru Lidovky.cz šéf pražské ČSSD Petr Pavlík. Od posvěcení Prahou již uběhlo dalších téměř pět měsíců. A teprve nyní je oranžová průkazka zřejmě na cestě. Průhonická buňka by podle informací Lidovky.cz měla Tomanův vstup schválit zhruba v polovině července.

S vysvětlením jarního zdržení přišel předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. „Oddálení vstupu ministra zemědělství Tomana do sociální demokracie bylo a je způsobeno koronakaranténou,“ vysvětlil pro server Lidovky.cz ministr vnitra. Přibližně od půlky března se totiž stranické organizace nescházely. „Nic jiného v tom nehledejte,“ nabádá Hamáček. Ještě v prosinci přitom stav Tomanovy žádosti označoval za nestandardní.

Jedna kedlubna, moc králíčků

Už v březnu přitom činilo zpoždění ministrovy přihlášky déle než rok. Podle politologa Lukáše Jelínka, který má k ČSSD blízko díky svému působení na „oranžové“ Masarykově demokratické akademii, může mít tanec kolem Tomanovy stranické legitimace několik příčin. Jednou z nich je dlouhodobě složitý proces vstupu do sociální demokracie. „Často to trvá a drhne, sociální demokraté jsou v tomto směru pomalí. Leckdy to na některých místech republiky vypadá, že strana o nové členy ani nestojí,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Důvodem je údajně strach z konkurence. Stejně to podle Jelínka viděl i někdejší sociální demokrat a nyní prezident Miloš Zeman. „Pak už by na tu kedlubničku bylo moc králíčků,“ vysvětloval tradičním bonmotem Zeman.

Kromě toho Jelínek přemítá nad tím, co vlastně vstup do strany může přinést. „Že je (Toman – pozn. red.) spojován s ČSSD, to už stejně všichni vědí. Ambice dostat se do vedení strany také očividně nemá,“ podotkl politolog. Předseda Hamáček navíc veřejně slíbil, že nestraničtí ministři nominovaní do vlády za sociální demokraty do strany vstoupí.

Vadí vazby na Hrad?

Další komplikací mohou být Tomanovy nadstandardní vztahy s Hradem. Resort zemědělství řídil poprvé už ve vládě Jiřího Rusnoka, kterou si instaloval sám Zeman. Navíc vedl stranu Zemanovci v Ústeckém kraji v předčasných volbách v roce 2013.

Jenže pražská ČSSD, přes kterou přihláška cestovala a v níž má silné postavení bývalý europoslanec Miroslav Poche, je dlouhodobě ve sporu právě s Hradem. Antipatie vyvrcholily v roce 2018, když Zeman odmítl Pocheho jmenovat ministrem zahraničí.

Zatímco politici už roky žehrají, že lidé nemají o členství ve stranách zájem, Tomanova kauza podle Jelínka odhaluje i další trend. „Žijeme v době, kdy stranická legitimace příliš neznamená. Strany se spojují s nestranickými kandidáty, vyhledávají je také voliči. Jde spíše o to, aby se strany s nestranickým ministrem, kterého navrhnou do vlády, domluvily, že jim nikam neuteče,“ konstatuje Jelínek.

Zpět k Zemanovcům se asi Toman na útěk nevydá. Sociální demokraté by se ale mohli obávat, že mu úspěšně „hodí laso“ hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Angažování bývalých sociálních demokratů mu není cizí. Nedávno takto přetáhlo bývalého ministra ČSSD Vítězslava Jandáka. Taktéž místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek je bývalý sociální demokrat.

Přijetí svého ministra by bylo od ČSSD pragmatickým krokem. Tomanův otec byl předlistopadovým ministrem zemědělství a jeho rodina dnes ovládá firmu Agrotrade s miliardovými obraty. Peníze na kampaň přitom ČSSD shání poslední roky stále složitěji. Jestli by ale Tomanova rodina chtěla sponzorovat stranu, která o jejího člena příliš nestojí, zůstává spíše řečnickou otázkou.

Podle Jelínka je důležité, zda nestranický ministr projevuje nominační straně sympatie a podporuje ji. „Nevybavuji si ale, že by ministr Toman na akcích ČSSD nějak působil či se podílel na přípravě programu. To je kolikrát důležitější než členství,“ upozornil.