Soud prodloužil vazbu Jiřikovskému z bitcoinové kauzy, nově mu hrozí až 30 let

  10:11
Městský soud v Brně ve čtvrtek rozhodl o setrvání obviněného Tomáše Jiřikovského ve vazbě. Za mřížemi je břeclavský programátor od srpna minulého roku, policie ho stíhá v souvislosti s bitcoinovou kauzou kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti. Soud musí vazbu projednávat každé tři měsíce. Kvůli nedávnému rozšíření obvinění mu navíc hrozí nově až třicet let odnětí svobody.

Tomáš Jiřikovský čelí kromě obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti nově také obvinění ze zločinu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, a to v souvislosti s provozováním darknetového tržiště Nucleus Market.

Na Městském soudu v Brně probíhá jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové kauze. Novináři mají vstup k soudní síni zakázán. (16. dubna 2026)
Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové kauze. (16. dubna 2026)
Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové kauze. (16. dubna 2026)
Na čtvrteční ranní jednání Jiřikovského přivedla ozbrojená eskorta bočním vchodem, aby se vyhnula novinářům. Zástupci médií a veřejnosti dnes z bezpečnostních důvodů nemohli vstoupit do blízkosti jednací síně.

Krátce po deváté hodině vešli do soudní síně státní zástupce Petr Šereda a obhájce Tomáše Jiřikovského.

Soud dnes zamítl veškeré návrhy na propuštění obviněného z vazby. Naopak Jiřikovskému ještě prodloužil pobyt ve vazební věznici. Jde o obavu z útěku obviněného i možného páchání další trestné činnosti.

Kvůli rozšíření obvinění je navíc důvod vazby podle rozhodnutí soudu ještě silnější.

„Nebezpečí útěku je významným způsobem zesilováno tím, že došlo k rozšíření trestního stíhání pana obviněného pro podezření z drogových trestných činů. V tuto chvíli jsme dali soudu jednoznačně najevo, že budeme navrhovat, aby mu byly ukládány dva tresty. Jeden trest až dvacet let za jednu část trestné činnosti a za druhou další trest až deset let. To znamená, že v tuto chvíli mu hrozí v souhrnu až 30 let trestu odnětí svobody,“ vysvětlil Šereda.

Obhájce Jiřikovského s novináři odmítl hovořit.

Nové obvinění se týká darknetového tržiště

„Nově je obviněnému kladeno za vinu provozování darknetového tržiště Nucleus Market, prostřednictvím něhož byly v období od října 2014 do dubna 2016 nabízeny a prodávány nelegální komodity, primárně omamné a psychotropní látky,“ uvedl na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun.

I když se Jiřikovský proti vazbě bránil odvoláním ke krajskému soudu a poté podal i ústavní stížnost, nikde neuspěl. Ústavní soud se naopak zastal verdiktů Městského i Krajského soudu v Brně a potvrdil důvodnou obavu z útěku obviněného do zahraničí.

Policie Jiřikovského zadržela v jeho domě v Břeclavi 14. srpna 2025. O dva dny později ho obvinila ze dvou skutků legalizace výnosů z trestné činnosti, kterých se podle kriminalistů dopustil v roce 2015 a letos.

Podle policie Jiřikovský v roce 2015 zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Letošní skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.

Vazbu pro muže z bitcoinové kauzy po jeho obvinění tehdy požadovala státní zástupkyně. Návrh zdůvodnila obavami z útěku, maření objasňování skutečností a opakování trestné činnosti, tedy všemi třemi body trestního řádu, kvůli kterým může být obviněný vzat do vazby.

Městský soud Jiřikovského poslal do vazby pro všechny tři důvody, rozhodl o ní loni 17. srpna. Krajský soud po Jiřikovského stížnosti ve věci rozhodoval 19. září. Stížnost zamítl.

Takzvaná bitcoinová kauza začala v květnu 2025, týká se přijetí miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) kvůli tomu rezignoval na svou funkci, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.

Podle auditu, který zadala Blažkova ministerská nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

