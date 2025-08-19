Řemeslníci přišli při razii u Jiřikovského o nářadí. My ho nemáme, brání se policie

Řemeslníci z firmy Alnus ze Strážnice se marně snaží získat zpět nářadí za statisíce korun, které zůstalo v domě Tomáše Jiřikovského v Břeclavi po policejní razii kvůli daru bitcoinů v hodnotě miliardy korun. Policie uvádí, že žádné vybavení nezajistila, a odkazuje firmu na rodinu Jiřikovského.
Řemeslníci do domu Jiřikovského nastoupili minulý týden, aby dokončili zakázku – kuchyň a další interiérové vybavení. V noci ze čtvrtka na pátek ale v domě zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) a dělníci se druhý den už dovnitř nedostali.

„Řemeslníci řeknou vercajk a ono to vypadá, že tam máme dvě vrtačky a metr. Zůstalo tam ale kompletní vybavení, asi sedm beden nářadí, lasery, vodní váhy, průmyslové vysavače a tak dále, za spoustu peněz,“ uvedl pro Novinky.cz majitel firmy Jaroslav Múčka.

Když se obrátil na policii v Břeclavi, odkázali jej na prezidium. Tam firma v pondělí poslala žádost o vydání nářadí a čeká na odpověď. Mezitím Alnus pořídil část vybavení znovu, aby mohl pokračovat v práci na jiných zakázkách. „Máme i svoje náhradní nářadí, nějak to zvládneme, ale to původní potřebujeme. Doufám, že se mi během několika dnů někdo ozve,“ dodal šéf firmy.

NCOZ však prostřednictvím účtu Policie ČR na síti X sdělila, že nástroje nezajistila. „Při provádění úkonů trestního řízení v rodinném domě v Břeclavi nebylo žádné nářadí zajištěno. Firma se v této věci může obrátit na rodinu obývající dům,“ sdělila NCOZ. Dále uvedla, že o této skutečnosti dotčenou firmu vyrozumí.

„Záleží nám na dobrém jméně“

Múčka říká, že firmu do spolupráce s Jiřikovským přivedly jeho rodinné vazby. Jeho rodiče byli dlouholetými klienty společnosti a před 25 lety jim Alnus zařizoval dům. „Kdybychom věděli, s kým máme tu čest, do zakázky bychom se nepustili. Záleží nám na našem dobrém jméně,“ podotkl.

Jiřikovský si vybavení domu objednal a zaplatil už před rokem. Firma práci odložila, protože v domě chyběly podlahy i sádrokartony. Když se muž dlouho neozýval, Alnus zakázku odložil. Až minulý týden se Jiřikovský vrátil a práce začaly. Skončily ale předčasně – policejní zásah přerušil montáž v půli kuchyně.

Múčka proto plánuje výdělek ze zakázky věnovat na charitu. „Ty peníze nechceme,“ říká. Teď ho však víc než pověst firmy zajímá, kdy se řemeslníkům vrátí jejich drahé nářadí.

