Ministr Petříček o francouzsko-německé spolupráci: Česko chce být také aktivním hráčem

Praha Ministr zahraničí Tomáš Petříček v rozhovoru pro sobotní LN komentuje sílící německo-francouzskou spolupráci. Česko podle něj chce být aktivním evropským hráčem.

LN: Podpis smlouvy mezi Německem a Francií v Cáchách ukázal na sílící spolupráci těchto dvou zemí. Kam v ­rámci EU směřuje Česko?

Rozhodně k jádru. Dohoda mezi Francií a Německem navazuje na 56­let starou Elysejskou smlouvu, která představovala milník ve vztazích mezi oběma zeměmi a symbolizovala jejich odhodlání k historickému smíření. Dneska se Francie s Německem smiřovat nepotřebují, zato mají obavu o ­budoucnost projektu Evropské unie. V ­zájmu tohoto projektu chtějí obě země posunout kvalitu vzájemných vztahů, a to nejen politických, na vyšší úroveň. Je potřeba ale říct, že samotný motor auto netvoří, potřebujete volant, kola a další. Tudíž Česko bude usilovat o prohloubení spolupráce s Francií i Německem. Chceme být aktivním evropským hráčem a posilovat svůj vliv při rozhodování v EU.

LN: Předznamenává Cášská smlouva dvourychlostní Evropu?

Tato smlouva nemůže předznamenávat dvourychlostní Evropu, neboť v ­dnešní době vedle takzvaného německo-francouzského motoru existuje celá řada jiných regionálních a zájmových uskupení jako například visegrádská čtyřka či hanzovní liga, které bezpochyby budou rovněž zasahovat do debat o budoucí podobě Evropy. Ostatně témata bezpečnosti a­ společné obrany jdou napříč celou Evropskou unií. Ta v době očekávaného brexitu bude muset hledat způsob, jak tuto ztrátu kompenzovat. Dvourychlostní Evropa takovou kompenzaci rozhodně nepředstavuje.

LN: Jaký by byl postoj ČR k takovému vývoji?

Česká diplomacie myšlenku dvourychlostní Evropy odmítá. Taková EU by jenom živila vzájemné předsudky, zvyšovala napětí uvnitř Unie a ­rozhodně by nebyla životaschopná. Vitálním zájmem ČR je překonávat příkopy mezi členskými zeměmi a posilovat prvek koheze a společného rozvoje projektu evropské integrace. Musíme spolupracovat s úspěšnými zeměmi.

LN: Kolem podepsání smlouvy v Cáchách vznikla mediální hysterie o ­vzniku jakési Franské říše. Není to tedy tak horké?

Tyto dezinformace zpravidla šíří lidé, kteří by nás nejradši vytáhli z­ jádra evropské spolupráce. Proto nevnímám takové hlasy jako relevantní kritiku.