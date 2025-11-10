Poradce pro národní bezpečnost Pojar končí. Nová vláda si má vybrat svého, míní

Pojar uvedl, že jeho rezignace bude navázaná na den jmenování nové vlády. „Od počátku byla má pozice postavená tak, že každý premiér, respektive každá nová vláda, má mít možnost jmenovat svého vlastního poradce pro národní bezpečnost. Jen tak může celý systém fungovat,“ uvedl Pojar.
Poradce pro národní bezpečnost je poradním orgánem vlády v oblasti bezpečnosti a obrany ČR. Je zařazený do organizační struktury úřadu vlády a jmenuje ho a odvolává vláda na návrh premiéra, kterému je podřízený. Podílí se na koordinaci činnosti státních orgánů v oblasti bezpečnosti a obrany, na základě rozhodnutí vlády zastupuje premiéra při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech bezpečnosti a obrany.
Se zřízením funkce počítalo programové prohlášení vlády premiéra Fialy, podle kterého podobná pozice v Česku dlouhodobě chyběla, ačkoliv v zahraničí je běžná.
Jedenapadesátiletý Pojar je od roku 2014 prorektorem CEVRO Institutu (nyní CEVRO Univerzity) pro zahraničních vtahy a další vzdělávání, přičemž je podle webu dočasně uvolněný z funkce. V letech 1997 až 2005 byl výkonným ředitelem organizace Člověk v tísni. Následně pracoval jako poradce a náměstek pro bilaterální vztahy a později pro EU a bezpečnost na ministerstvu zahraničí. V letech 2010 až 2014 byl velvyslancem v Izraeli, s Fialou spolupracoval po celou dobu fungování nynější vlády.
Novou vládu nyní skládá ANO s SPD a Motoristy. Podle médií by mohl funkci poradce pro národní bezpečnost zaujmout místopředseda ANO a poslanec Robert Králíček. Deník Právo vedle něj před týdnem zmínil jako potenciálního uchazeče také diplomata a současného velvyslance ve Vietnamu Hynka Kmoníčka.