Töpfer si dělá kampaň do Senátu na četnících. Ať to řeší soud, míní politolog

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Brno-město postoupili Töpfer (za koalici Spolu, 30,2 % hlasů) a ředitel nemocnice v Tišnově Bořek Semrád (ANO, 26,2 %). „Připadá mi nekorektní se k tomu vyjadřovat v době, kdy vrcholí kampaň před druhým kolem. Na celou věc mám svůj názor, ale řekl jsem, že do ukončení voleb se k tomu nebudu vyjadřovat,“ sdělil Semrád. Voliči rozhodnou tento pátek a sobotu.

Na stížnost neúspěšného kandidáta Pavla Trčaly (Moravané) k RRTV upozornily novinky.cz. „Prostudoval jsem si jeho stížnost a vidím tam spojitost, že pan Töpfer měl nadstandardní prostor na rozdíl od jiných kandidátů,“ vysvětluje další senátní kandidát Bohumil Smutný z KSČM.

Stejně jako zbylým čtyřem senátním uchazečům-signatářům stížnosti, i jemu vadí skutečnost, že Česká televize vysílá v době voleb seriál Četnické humoresky, jehož hlavní tváří je právě Töpfer v roli strážmistra Karla Arazíma. Seriál se vysílá už od 5. ledna tohoto roku, a to vždy v týdenních intervalech.

Problematická je podle Smutného skutečnost, že principál pražského Divadla na Vinohradech využívá své slávy ze seriálu k „besedám“, na nichž si sice povídá s fanoušky seriálu či pořádá autogramiády, jenže k setkávání dochází v okolí Brna, tedy ve volebním okrsku 55, v němž kandiduje.

Pomocí fotografie z Četnických humoresek zve Töpfer na předvolební setkání s fanoušky.

„Není tam napsané, že by se jednalo o pozvánku na setkání s kandidátem do Senátu,“ nelíbí se Smutnému a dalším netransparentnost Töpferových úmyslů. Ten navíc používá k propagaci akcí fotografii ze seriálu a na setkání zve se slogany „Četník se vrací na místo činu“.

Přesto nakonec sám Töpfer přiznává, že besedy, které se tváří jako čistě setkání hlavní tváře seriálu s fanoušky, propojuje s kampaní. U jednoho z facebookových příspěvků, kde přidal fotky ze setkání, totiž připojil i hashtagy (klíčová slova, pozn. red.) Četník se vrací na místo činu, ale také volby či Senát.

Dalším klíčem k tomu, že půjde o politickou akci, může být drobným písmem napsaný zadavatel a zpracovatel fotky u facebookové pozvánky, toho si ale mnoho lidí nevšimne. Další zmínka o tom, že jde o kampaň, ale chybí. Redakce iDNES.cz herce a v letech 2006-2012 senátora zvoleného v Praze 4 oslovila, na zaslané otázky neodpověděl.

Jde o nerovnou politickou soutěž?

Člen rady RRTV a mediální expert Daniel Köppl upozorňuje, že podnět, který Töpferovi senátní protikandidáti podali, by měli spíše směřovat na Radu České televize.

„Nemůžu mluvit za naší Radu, nevím, jestli už stížnost přišla na podatelnu. Nemá moc logiku, proč to poslali nám, je to spíš na radu České televize. Muselo by dojít k porušení zákona o vysílání, a k tomu podle mého nedošlo,“ myslí si Köppl.

Dané praktiky se nelíbí politologovi Lukáši Valešovi. „V pořádku to není, mělo dojít k dohodě s ČT, nebo i ona sama měla zvážit přerušení (vysílání po dobu voleb). Možná ale netušila, že pan Töpfer si na tom založí svoji kampaň,“ vysvětluje a připomíná Töpferova soka v okrsku Trčalu, který má pořad v Českém rozhlase, po čas voleb jej ale přerušil. „To by bylo nejrozumnější řešení,“ míní.

„Kdyby se neodkazoval na to, že se vrací na místo činu jako pověstný četník, tak by to možná ještě prošlo. Ale propojení toho, že Česká televize daný seriál vysílá, pořád ještě je velmi populární, a toho, že na tom Töpfer sám založil kampaň, je velmi nešťastné. Uvidíme, jak se k tomu vyjádří kompetentní orgány, jestli půjde o nerovnost politické soutěže,“ přemýšlí.

Myslí si, že zhodnotit by jeho kampaň měl soud. „V tomhle případě myslím krajský soud v Brně. Tohle je poměrně závažná věc, která skýtá minimálně podezření, že dochází k nekalé politické soutěži a výraznému zvýhodnění jednoho z kandidátů,“ říká.

Popisuje, že se herec staví do role jednoho z obyvatel Brna, zaměstnance brněnské pátračky, a snaží se vytvářet umělé vazby s voliči.

Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření i Českou televizi. „Seriál Četnické humoresky zařadil ředitel programu do vysílacího plánu, který vždy vzniká s předstihem dostatečným pro přípravu celého sezonního schématu, už loni na podzim. ČT vysílá seriál od počátku letošního roku, tedy dlouho před zveřejněním kandidatury pana Töpfera,“ uvedla vedoucí komunikace ČT Alžběta Plívová.

Na otázky, jestli může herec využívat pro své potřeby své fotografie ze seriálu, nebo žádal o to, aby jich směl využít, ale nedokázala odpovědět. „V tuto chvíli bohužel nedokážu odpovědět na vaše dotazy týkající se licencí. Nemám nyní k dispozici smlouvy a další dokumenty, které licenční ujednání upravují,“ napsala.

Nezodpověděla ani dotazy, jestli televize přemýšlí o pozastavení vysílání seriálu, dokud neskončí volby, či jestli o tom uvažovala.