Zima: Zeman by mohl opět chodit. Na podzim, pokud to zdraví dovolí, může vyrazit i na zahraniční návštěvu

„Pan prezident cvičí a snaží se, aby udělal alespoň pár kroků, aby se mu navrátila mobilita. Je velký bojovník, trénuje a má silnou vůli. Budeme ale vždy doporučovat, aby se opíral o hůlku a měl doprovod,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz vedoucí prezidentova lékařského konzilia a bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima. Mimo jiné sám kandidát na příští českého prezidenta.

Vyloučeny podle něj nejsou ani některé Zemanovy podzimní cesty do blízkého zahraničí. Ve hře je podle diplomatického zdroje serveru Lidovky.cz říjnová účast na summitu visegrádské čtyřky na Slovensku, rozloučit by se chtěl i s ostatními lídry sousedních zemí. V případě, že se podaří otevřít Český dům v Bělehradě, by se prezident, jenž navrácení budovy inicioval, akce rád zúčastnil. „Pokud to budou okolní země či státy se zajištěním dobré péče, nebude problém vyjet,“ potvrzuje Zima.