Zima vsadil v kampani při sběru podpisů pro volbu na Hrad na retro sanitku

Zima ale popírá, že má retro sanitka lidem připomínat dobu před rokem 1989, zvláště když on sám byl v té době už několik let v KSČ. „To ne, to ne, to v žádném případě. Má to připomínat můj vztah ke zdravotnictví, k mé profesi. Nechci si v 56 letech hrát na to, že budu jezdit na motorce, když jsem na ní nejezdil, ani nejsem multimiliardář, abych si pořizoval karavan za mnoho milionů,“ řekl v narážce na to, že kandidát Petr Pavel je vášnivý motorkář a na to, že obytný vůz, kterým jezdí po republice, si pořídil šéf ANO Andrej Babiš, jenž ale zatím účast v prezidentské volbě nepotvrdil.

„Ptali se mě, čím budu jezdit. Dřív byl v kampani autobus Zemák, dnes se objevil luxusní karavan, někdo jezdí na harleyi. Já jsem zvolil sanitku. S takovouto sanitkou jsem jako lékař jezdil, když jsem byl na vojně,“ dodal Zima. Stará sanitka podle něj také v nikom nevyvolá dojem, že na místě, kde stojí, se řeší nějaký akutní problém, že tam někoho zachraňují.

Sanitka s ním bude putovat po Čechách i na Moravě, kde bude sbírat padesát tisíc podpisů, aby mohl zabojovat o Hrad. „Už se blížíme deseti tisícům,“ pochlubil se. Podpisy začal sbírat koncem května, když vyhlásil, že kandiduje. „Příští týden se chystám do Valtic, v srpnu Kyjov, Vizovice a další místa. Ústecký, Plzeňský kraj i jižní Čechy,“ vyjmenoval Zima.

Místo, kde představil svou sanitku, si nevybral náhodně. „Náměstí Míru možná také symbolicky, protože bychom si přáli, aby nejen u nás, ale i v jiných zemích, na Ukrajině, v Africe, v Asii byl mír,“ prohlásil. Kromě toho připomněl, že na pražských Vinohradech se narodil, bydlí, chodil na základní školu, gymnázium i na vysokou školu a nyní je zaměstnán na 1. lékařské fakultě ve Všeobecné fakultní nemocnici.

Covid? U té čtvrté dávky bych počkal, říká Zima

Zima se v minulosti skepticky vyjadřoval k vážnosti covidu, až měl nakonec sám vážný průběh této nemoci. Co tedy poví voličům, když se přijdou zeptat na covid? „Tak jim řeknu, že mají být očkováni minimálně dvěma dávkami. To je první věc. Ale já bych chtěl říci, že jsou tady další infekční onemocnění. Země jako Švédsko, které k tomu přistupovaly velmi rozumně, měly mnohem méně tragických konců,“ brání svůj pohled na covid.

„Nepodceňovat, ale zároveň ani nevyvolávat paniku, protože někdy i ten strach zabíjí. U té čtvrté dávky bych počkal, až to bude zachycovat i ty nové varianty,“ dodal Zima.

„Jako motto kampaně jsme zvolili Země bez extrémů, protože jakýkoli extrém nejen v politice, ale i v lidském chování, je vždycky špatný. Medicína mě naučila, že v době, kdy před sebou máte pacienta, který je v bezvědomí, musíte zachovat chladnou hlavu a postupovat podle určitých algoritmů tak, abyste tomu pacientovi pomohli,“ říká prezidentský kandidát.