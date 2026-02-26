Okamura dostal po devíti letech pozvání do Otázek Václava Moravce

Předseda Poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura obdržel po devíti letech pozvání do pořadu Otázky Václava Moravce. Ve čtvrtek o tom informoval server Mediář s odkazem na „důvěryhodný zdroj z veřejnoprávní televize.“ Devítiletá absence šéfa Sněmovny v minulosti rozpoutala debatu ohledně naplňování Kodexu ČT. Spolu s Okamurou jsou zvaní také tři předešlí předsedové Sněmovny.
Pozvání předseda Sněmovny obdržel od hlavní dramaturgyně pořadu Martiny Riebauerové na neděli 8. března. Server Mediář také informoval, že pozvánku spolu s Okamurou má také předešlý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), expředsedkyně Miroslava Němcová (dříve ODS) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Pozvání údajně zatím přijala pouze předchozí předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Serveru to potvrdil mluvčí TOP 09 Jakub Tomek. Zda Okamura nabídku přijme, zatím není jasné. Redakce iDNES.cz shání jeho reakci.

Devítiletá neúčast předsedy SPD v Otázkách Václava Moravce (OVM) v minulosti rozvířila veřejnou debatu o dramaturgických krocích České televize. Radní veřejnoprávní televize se Okamurovou nepřítomností v pořadu zabývali již několik let. Tuto otázku opakovaně vznesl například radní Luboš Xaver Veselý. Obsahem diskuze bylo mimo jiné i to, zda nepozvání Tomia Okamury porušuje kodex České televize, či nikoli.

Zatímco Tomio Okamura svou neúčast v listopadu minulého roku označil na Facebooku jako „cenzuru jeho názorů“, redakce pořadu se hájí článkem 6.2 Kodexu České televize a tím, že Kodex dodržuje.

Minulý týden redakce OVM odmítla účast i poslance Jindřicha Rajchla, kterého chtěl tiskový odbor ministerstva obrany vyslat místo vicepremiéra Jaromíra Zůny. Předseda strany PRO Jindřich Rajchl následně na odmítnutí reagoval a rozhodnutí kritizoval.

Vedení České televize se redakce OVM následně na síti X zastalo. „Principy fungování média veřejné služby, obzvlášť ve zpravodajství, jsou zcela zásadní. Proto považujeme ovlivňování složení hostů pořadů ČT za nepřípustné. Kdo z politiků a kdy bude zván, je výhradně věcí dramaturgie pořadů. ČT respektuje právo hosta pozvání odmítnout a opačně má redakce právo hosta odmítnout, pokud se sám zve.“

