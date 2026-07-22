22. července 2026 16:00, aktualizováno 16:00
OBRAZEM: Průmysl i linka z Šanghaje. Okamura zamířil na jednání do Pekingu
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura má za sebou první dny diplomatické cesty po Číně. Po úvodních jednáních v Šanghaji, kde mimo jiné navštívil sídlo letecké společnosti China Eastern, se vysokorychlostním vlakem přesunul do Chang-čou. Tam absolvoval prohlídku automobilky Geely Auto Group, odkud následně odletěl do hlavního města Pekingu.
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