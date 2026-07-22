OBRAZEM: Průmysl i linka z Šanghaje. Okamura zamířil na jednání do Pekingu

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  16:00aktualizováno  16:00
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Předseda Sněmovny Tomio Okamura opustil Šanghaj a přesunul se vysokorychlostním...

Předseda Sněmovny Tomio Okamura opustil Šanghaj a přesunul se vysokorychlostním vlakem do Chang-čou. (22. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda Sněmovny Tomio Okamura opustil Šanghaj a přesunul se vysokorychlostním...
Pokračuje návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně. Zavítal...
Pokračuje návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně. Zavítal...
Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně pokračuje druhým...
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Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura má za sebou první dny diplomatické cesty po Číně. Po úvodních jednáních v Šanghaji, kde mimo jiné navštívil sídlo letecké společnosti China Eastern, se vysokorychlostním vlakem přesunul do Chang-čou. Tam absolvoval prohlídku automobilky Geely Auto Group, odkud následně odletěl do hlavního města Pekingu.
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OBRAZEM: Průmysl i linka z Šanghaje. Okamura zamířil na jednání do Pekingu

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