Okamura sdílel falešnou složenku na stotisícové dávky. To správci, hájí se

Po sociálních sítích začal kolovat útržek složenky na údajných 96 tisíc korun, které měla žena dostat od Úřadu práce na výchovu sedmi dětí. Podle jména na složence by se mohlo jednat o romskou žadatelku.

Takovou rétoriku převzal i šéf SPD Tomio Okamura, který fotku složenky přesdílel s popiskem „Z tohoto útržku to vypadá, že se vláda o některé spoluobčany umí postarat“.

Poslanec příspěvek ale záhy smazal. „Můj profil spravuje několik správců, ten příspěvek byl na mém profilu cca TŘI MINUTY, a po mém upozornění byl ihned stažen, právě protože není jistý zdroj. Pečlivě sleduji, aby byly na mém profilu vždy pouze ověřené informace,“ napsal redakci iDNES.cz Okamura.

Někteří uživatelé totiž začali upozorňovat, že útržek je pravděpodobně upravený.

„Podle všeho se však jedná o photoshop, když číslo 9 tam před ostatní číslice někdo dopsal. Žadatelka tedy nedostala přes 96 tisíc, ale 6 tisíc korun,“ uvedl Jan Cemper na serveru Manipulatori.cz.

V spodní části složenky je totiž kódy Úřadu práce rozepsáno, že žena dostala sedm příspěvků na děti podle jejich věku. Na děti do šesti let stát přispívá 830 korunami, na dospívající 970 a na studující od 15 do 26 let rodiče od státu dostanou 1 080 korun.

„Žena podle údajů dole vychovává 7 dětí. V součtu se dostaneme na částku 6 480 Kč (1.080,-Kč + 970,-Kč + 970,-Kč + 970,-Kč + 830,-Kč + 830,-Kč + 830,-Kč = 6.480,-Kč),“ rozepsal Cemper.

Fotka složenky se ale na Okamurovy sociální sítě může ještě vrátit. „V případě, že bude prokázána pravost složenky, na přímý dotaz se ministerstvo nechce vyjádřit, že se jedná o originál, tak to zveřejníme,“ dodal šéf SPD.

Úřad práce se k pravosti složenky nevyjádřil

Ani redakci iDNES.cz Úřad práce nepotvrdil, že složenka je podvrh kvůli ochraně osobních údajů klientů. Mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková ale uvedla, že obecně může být odesláno více sociálních dávek najednou jedním poštovním poukazem.

„Naopak lze odmítnout některé příspěvky na sociálních sítích, které podněcují nenávist k těm nejchudším. To nás velmi mrzí a znepokojuje. V současné těžké situaci se najde mnoho domácností, jako jsou chudší rodiny s dětmi včetně těch pěstounských, osamocení důchodci, lidé se zdravotním postižením nebo samoživitelky, které pomoc státu skutečně potřebují a mají na ni plný nárok v rámci zákona,“ uvedla Beránková.

Dodala, že si ministerstvo práce a sociálních věcí i Úřad práce uvědomují frustraci společnosti z pokusů o zneužití systému sociálních dávek některými jednotlivci či skupinami. MPSV proto připravuje sloučení některých dávek.

Konkrétně by mělo jít o přídavek na dítě, doplatek a příspěvek na bydlení a další na živobytí. Ty by se měly sloučit do jedné dávky a její výše by záležela na příjmu domácnosti.

„To umožní lépe předcházet podvodům, ulehčí všem oprávněným žadatelům se k pomoci dostat a vyřídit vše během pár minut z domova a odlehčí taky úředníkům, kteří dnes celou agendu vyřizují. Navíc dojde i k revizi podpory v nezaměstnanosti tak, že nebude možné, aby zdravý člověk dlouhodobě a opakovaně využíval pouze sociálního systému, přestože je schopen práce a má odpovídající nabídku práce,“ podotkla Beránková.