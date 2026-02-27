Okamura s Vystrčilem pokračují v Budapešti. Na jednání promluví Orbán

Toho už 12. dubna čekají parlamentní volby. V průzkumech poprvé od roku 2010 ztrácí, aktuálně vede strana Tisza Pétera Magyara, která tentokrát sjednotila dosud roztříštěnou opozici.
Okamura s Vystrčilem se už ve čtvrtek v Maďarsku zúčastnili schůzky šéfů parlamentů Visegrádské čtyřky. Jednání se vyhrotilo kvůli podpoře Ukrajiny a vztahu k EU. Zatímco Okamura spolu s Maďary kritizoval Brusel, polská delegace spolu s Vystrčilem upozorňovala, že společný nepřítel je na Východě.
„Musíme zabránit tomu, aby klimatická politika Evropské komise zničila náš průmysl. Naše nová česká vláda se nechce podílet na dalších ekologických regulacích. Jsme přesvědčeni, že je třeba nejen odsunout platnost, ale kompletně zrušit nové emisní povolenky ETS2 i zrušit zákaz aut na spalovací motory od roku 2035,“ prohlásil Okamura v Budapešti.
To Vystrčil ve svém projevu ocenil Ukrajinu za její čtyřletý boj s Ruskem. „Ukrajina chrání EU dvakrát. Poprvé tím, že bojuje proti Rusku a brání tím i nás. A podruhé tím, že uprchlíci pracují u nás a dělají práce, na které bychom neměli zaměstnance. A to bychom měli umět ocenit,“ prohlásil Vystrčil.
Poláci hrozili odjezdem
Ještě tvrdší byli ve svém vyjádření zástupci Polska. Předseda tamního Sejmu Szymon Hołownia dokonce mluvil o tom, že Poláci možná nebudou v jednání další den pokračovat. „Protivník není v Bruselu, ale na Východě. Když budeme hledat většinu, která by shodila Komisi, tak tím budeme pomáhat Rusku. A s tím jako Poláci pomáhat nebudeme. Pokud si někdo myslí, že solidarita s Ukrajinou není zapotřebí, tak s tím nesouhlasíme. Bezpečná Ukrajina znamená bezpečnou Evropu,“ řekl šéf polského Sejmu.
„Nevíme, zda se Polsko zúčastní další konference. Nemáme stejné názory, ale přesto bychom k sobě měli být upřímní, jinou cestu k bezpečné Evropě nevidím,“ doplnil Hołownia. Následné společné večeře se šéfy parlamentů zemí jihovýchodní Evropy se ale Poláci účastnili.