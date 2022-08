Okamura poslechl soud a omluvil se za lži. Fanouškům tím zaimponoval

„Já, Tomio Okamura, předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie, se tímto omlouvám lidoveckým europoslancům Pavlu Svobodovi a Tomáši Zdechovskému, o kterých jsem opakovaně veřejně prohlašoval, že při hlasování v Evropském parlamentu hlasovali pro uvalení sankcí na Českou republiku za nepřijímání migrantů. Toto tvrzení je nepravdivé,“ stojí na začátku omluvy Tomia Okamury, kterou uveřejnil na svém Facebooku.

Šéf hnutí SPD následně uvádí, že europoslanci nikdy nehlasovali pro uvalení sankcí na Českou republiku za nepřijímání migrantů a naopak se uvalení sankcí na Česko snažili zabránit.

Omluva, kterou vyvěsil politik na svém facebookovém profilu, měla v úterý ráno stovky komentářů, ve kterých jej lidé převážně chválí, případně píší, že budou volit SPD. „Člověk na svém místě jste. A snad i jediný, který se dokáže omluvit. Volím SPD,“ napsala například uživatelka Lucie Lucík. Omluvu ocenila také Helena Žďárská. „Tak to vidím poprvé, kdy se politik veřejně omluvil. Klobouk dolů, jste čestný člověk, Tomio,“ napsala.

„Jste správný politik, pane Okamuro, moc si vás vážím,“ přidala se uživatelka Jaroslava Malá. „Jste frajer a čestný chlap moc vám fandím. Jedině SPD,“ přidala se Veronika Šimšová. Facebooková stránka Tomia Okamury je nicméně dlouhodobě známá tím, že uživatele s kritickými názory blokuje a maže.

Ve zmíněné omluvě není žádné slovo o tom, že jde o soudem nařízenou věc. To pak zmiňuje ve svém jiném příspěvku, ve kterém však také uvádí, že si nadále stojí za tím, co dříve tvrdil. „Vážení přátelé, jak asi víte, soud pravomocně zamítl nároky europoslanců KDU-ČSL Zdechovského a Svobody, abych se jim omluvil skrze televizi, noviny a na půdě poslanecké sněmovny a rozhodl tak, že mám na svém FB profilu uveřejnit, že pro sankce vůči České republice nehlasovali. Nadále tedy platí, jak už jsem říkal, že oba pánové hlasovali pro to, aby Česká republika a další země EU přijaly odpovědnost za přesidlování a přijímání uprchlíků,“ stojí v příspěvku, ve kterém poté napadá znovu Zdechovského.

Okamurova zveřejněná omluva vychází z dubnového pravomocného rozhodnutí pražského městského soudu, který zamítl jeho odvolání. Soud tehdy rozhodl, že Okamura europoslance poškodil svým nepravdivým tvrzením. „Výrok byl jednoznačně lživý, nepravdivý,“ konstatoval tehdy předseda odvolacího senátu Tomáš Vejnar.

Bývalému místopředsedovi Sněmovny Okamurovi vyhověl jen v tom, že omluvu nebude muset pronést na půdě Sněmovny, ani ji zveřejnit ve stranickém tisku a přednést v pořadu na TV Barrandov. Měl ji vyvěsit na svém facebookovém profilu, a to do jednoho měsíce od právní moci rozsudku.

Žalobu na ochranu osobnosti podali Zdechovský se Svobodou v prosinci 2018. Byli přesvědčeni o tom, že Okamura o nich lhal záměrně. Podle nich i podle soudů spojil ve svých opakovaných vyjádřeních dvě různá hlasování v Evropském parlamentu z května 2017, přičemž žádné z nich se netýkalo sankcí pro Česko. Oba europoslanci navíc hlasovali proti.

Zdechovský a Svoboda již dříve uvedli, že Okamurovy výroky je zasáhly jak v profesním, tak v osobním životě. Následně totiž oba evropští politici dostávali tisíce výhrůžek smrtí.

„Je to velká satisfakce. Tomio Okamura je soudem usvědčený lhář a na tom se už nic nezmění. Jeho omluvu si každopádně zarámuji. Jsem rád, že odvolací soud potvrdil, že vrcholní politici nesmí šířit lži, které poškozují pověst jejich politických protivníků. Kvůli jeho lžím musela mít moje rodina policejní ochranu. Okamura může být rád, že zůstalo jen u výhrůžek a nedošlo k žádnému fyzickému napadení, protože to by omluva už nezachránila,“ uvedl k omluvě europoslanec Zdechovský.