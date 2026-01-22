Okamura v minulosti tepal Pekarovou Adamovou za BMW. Teď v něm sám jezdí

„Sama jezdíte v novém BMW. Já, když jsem byl ve vedení Sněmovny, tak jsem jako jediný jezdil ve škodovce,“ kritizoval v roce 2022 šéf hnutí SPD Tomio Okamura z opozičních řad tehdejší šéfku Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09). Nyní ale stojí na opačné straně. Jako její nástupce má policejní ochranu. Kromě ochránce a řidiče má k dispozici také vůz vybavený majáky – BMW, které dříve označoval za zbytečný symbol „luxusu“.
V minulosti Okamura dokonce kritizoval i to, že si tehdejší předsedkyně Sněmovny nechává vozit jídlo s poklopem a odmítá se stravovat s ostatními poslanci. „Užíváte si luxusu na plné doušky. Vysáváte veřejné peníze úplně na drť. Necháváte si nosit jídlo nahoru na stříbrném podnosu,“ hřímal před čtyřmi lety zpoza řečnického pultu Okamura.

Jeho výtky tehdy vyvolaly reakce i ze strany Pekarové Adamové a jejích spolupracovníků, kteří Okamurova tvrzení označili za lži a veřejně je vyvraceli.

Je v pořádku, že Okamura jezdí ve značce auta, kterou vyčítal své předchůdkyni v čele Sněmovny?

„Minulý týden jel škodovkou,“ hájí ho mluvčí

Po svém zvolení předsedou Poslanecké sněmovny získal Okamura policejní ochranu, kterou zajišťuje Ochranná služba policie. Kromě ochránce a řidiče má k dispozici i vůz s majáky. Podle informací serveru Novinky.cz jde o nové BMW luxusní řady.

Podle mluvčí SPD Lenky Čejkové však sám Okamura nemá vliv na to, jakým vozem bude jezdit. „Situace je taková i s přihlédnutím na pravidelné útoky na předsedu Okamuru, které řeší policie. Například minulý týden ale jel pan předseda škodovkou,“ sdělila Novinkám Čejková.

Okamurova změna postojů zaujala i některé bývalé vládní politiky. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel uvedl, že dřívější kritika Pekarové Adamové byla „velmi nízká“.

„Když pan Okamura tvrdil, že jezdí ve škodovce, tak to bylo v době, kdy byl místopředsedou Sněmovny a vůz české značky byl samozřejmostí, protože neměl ochranku a nebyl chráněnou osobou,“ řekl Novinkám Havel. „Teď, když je šéf SPD chráněnou osobou, tak jezdí v BMW, protože to je policejní auto. A je teď ve stejné situaci jako byla dříve naše bývalá předsedkyně.“

Třetí ústavní činitel má nárok na ochranku a policejní vůz ze zákona, stejně jako prezident nebo premiér. Policie zajišťuje ochranu i dalším ministrům.

