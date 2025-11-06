První krok ve funkci. Okamura sundal ukrajinskou vlajku z budovy Sněmovny

  16:51
Nový předseda Sněmovny Tomio Okamura z SPD si ve čtvrtek převzal kancelář po své předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové a začal úřadovat. Jako jeden z prvních kroků ve funkci nechal z budovy dolní komory parlamentu odstranit vlajku Ukrajiny, která nad vchodem visela jako symbol podpory od začátku ruské invaze z února 2022.

Okamura nechal ukrajinskou vlajku sundat ve čtvrtek odpoledne. „Je to určitý symbol. Ukrajinská vlajka šla z budovy české Sněmovny na můj pokyn a trvalo to pár vteřin,“ vysvětlil iDNES.cz.

Na budově Sněmovny tak v současnosti zůstala viset vlajka České republiky, Evropské unie a Izraele, která tam vlaje od vpádu teroristů Hamásu do země z října 2023, při kterém zemřelo přes 1200 lidí.

Okamura se ve středu stal podle očekávání šéfem Sněmovny, v tajné volbě pro něj hlasovalo 107 poslanců. Jeho soupeř, lidovec Jan Bartošek, získal 81 hlasů. Dostatečnou podporu měl Okamura jistou předem, k jeho zvolení se zavázali zástupci ANO, SPD a Motoristů v koaliční smlouvě. Kromě něj poslanci zvolili i dva místopředsedy: Patrika Nachera (ANO) a Jiřího Bartáka (Motoristé).

Zmizela i z Národního muzea

Ukrajinská vlajka visela od prvních dnů ruské invaze také na fasádě Národního muzea v Praze. Po třech letech ji ale muzeum nedávno sundalo a nahradilo bannerem s prezentací výstavy fosílií předků člověka Lucy a Selam vypůjčených z Etiopie.

Po konci výstavy se vlajka na muzeum už nevrátila a podle mluvčí Národního muzea to ani není v plánu. Plochu bude muzeum využívat k propagaci svých významných výstav a akcí.

„Prezentovalo zde výstavu originálů Lucy a Selam. V současnosti slouží plocha k propagaci výstavy 100 pokladů, 100 příběhů, která do Prahy přináší unikátní sbírky čínských císařů z Národního palácového muzea na Tchaj-wanu,“ doplnila Kvapilová.

Na konci října proti tomu před Národním muzeem protestovaly desítky lidí. Při happeningu s názvem Vraťme vlajku na Muzeum!, který pořádala skupina Kaputin, pořadatelé vztyčili ukrajinskou vlajku na kovovou konstrukci před hlavním vchodem do historické budovy.

