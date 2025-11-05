Okamura slibuje, že bude nestranným předsedou. Podávám ruku každému, řekl

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Jeho vystoupení bylo nezvykle krátké ve srovnání s tím, jak se prezentoval v parlamentu v minulém volebním období i ještě před tím.
A úplně se vyhnul komentáři k vystoupení politiků končící vládní koalice v čele s premiérem Petrem Fialou, kteří snášejí od rána argumenty, proč podle nich Okamura v čele Sněmovny být nemá.
Lidovci proti němu do volby nasadili Jana Bartoška a šéf poslanců ODS Marek Benda vyzval ve volbách vítězné ANO, ať Okamuru jako kandidáta do čela dolní komory parlamentu odmítne a najde jiného kandidáta.
Nikdo z hnutí ANO ani od Motoristů sobě zatím ve středu ve Sněmovně ke kandidatuře šéfa SPD nevystoupil.
Babiš předpokládá, že Okamura bude zvolen
Předseda ANO Babiš řekl už po pondělním odpisu koaliční smlouvy, že Okamurovi vyjádřil jednoznačnou podporu poslanecký klub ANO. „Předpokládám, že i když je volba tajná, tak pan předseda Okamura bude zvolen,“ prohlásil Babiš.
Spolu se zástupci SPD a Motoristů podepsal v pondělí před začátkem schůze Sněmovny koaliční smlouvu a všichni poslanci nové koalice museli svým podpisem také stvrdit, že budou dodržovat závazky vyplývající z koaliční smlouvy, mimo jiné to, že křeslo šéfa Sněmovny patří SPD.
„Je to jediný kandidát, který požádal náš klub, aby se mohl představit a říct své vize. Diskuse byla velmi milá a pan předseda Okamura byl mimořádně přesvědčivý,“ uvedl také šéf Motoristů Petr Macinka.