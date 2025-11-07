Zemanův vzkaz z nemocnice. Přál Okamurovi, rád by vyrazil na Dukův pohřeb

„Zní dobře a vypadá dobře,“ okomentoval Procházka v pátek dopoledne pro iDNES.cz Zemanův zdravotní stav po operaci zažívacího traktu. Přestože šlo o složitou operaci, zákrok podle něj proběhl bez komplikací.
Jisté však je, že v péči lékařů zůstane Zeman i v dalších dnech. Jak konkrétně dlouho to bude, Procházka v současné chvíli upřesnit nedokázal. „Rozhodnou lékaři. Pan prezident jejich péči považuje za příkladnou,“ sdělil.
Podle Procházky přitom Zeman i z nemocnice bedlivě sleduje televizní zpravodajství a čte tisk. „Vím, že má v nemocnici k dispozici monitoring,“ řekl s tím, že exprezident je rád, že se nově vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů sobě shodla na programovém prohlášení bez větších komplikací. „Tuší, že až přijde na personálie, tak tam se bude takzvaně lámat chleba,“ informoval Zemanův blízký spolupracovník.
Už ve čtvrtek přitom Procházka na sociální síti X sdílel Zemanovo vyjádření ke středeční volbě nového předsedy Sněmovny, kterým se stal Tomio Okamura, předseda SPD. „Řekl jsem Tomiovi, že mu gratuluji k úspěšné volbě a držím palce. Přátelsky jsme si několik minut povídali. Tomio Okamura mi popřál brzké uzdravení a já jsem vyjádřil přání, že bych se s ním rád brzy setkal v mé kanceláři,“ zněla Zemanova slova. Pro redakci Procházka doplnil, že kromě Okamury se na exprezidentův zdravotní stav informoval také předseda ANO Andrej Babiš.
Poslední hovor a rozloučení s Dukou
Příští týden v sobotu by se Zeman dle Procházkových slov rád zúčastnil pohřbu kardinála Dominika Duky, který zemřel v pondělí. Zatím však vyčkává, jestli mu to zdravotní stav nakonec dovolí.
Na dotaz redakce Procházka uvedl, že bývalý prezident se zesnulým kardinálem mluvil naposledy minulý týden ve čtvrtek a navzájem si vyjádřili podporu v boji se zdravotními problémy. Téma jejich hovoru se dotklo také americké politiky a blížících se Vánoc.
„Pan prezident mi říkal, že Dominiku Dukovi poděkoval za jeho nedávnou mši, kterou sloužil na počest Charlieho Kirka,“ konstatoval Procházka s tím, že se oba muži shodli na osobním setkání v Lánech či v kanceláři Miloše Zemana. „Dominik Duka mu přislíbil, že doveze vánočku,“ sdělil Procházka. Na to však již nedojde.
Samotný Zeman je hospitalizován podruhé za relativně krátkou dobu. V říjnu podstoupil operaci hnisavého abscesu na zádech. V nemocnici zůstal týden. Také během svého prezidentského mandátu byl několikrát hospitalizován. V roce 2021 po sněmovních volbách strávil v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) celkem 48 dní. Nějaký čas byl na klinice intenzivní medicíny kvůli komplikacím spojeným s chronickým onemocněním. V ÚVN byl i před zmíněnými volbami kvůli dehydrataci a mírnému vyčerpání.